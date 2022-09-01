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محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية تقديم الدعم الفني للمشروعات الخضراء والذكية ضمن المبادرة الوطنية

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية تقديم الدعم الفني الكامل للمشر

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، على أهمية تقديم الدعم الفني الكامل للمشروعات القومية المقترحة للتقديم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في محافظات مصر، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد لمتابعة الخطوات التنفيذية في تقديم مشروعات المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في محافظات مصر، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتورة هبه سليمان منسق عام المبادرة بمحافظة بورسعيد.

 

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك العديد من المشروعات القومية المقترحة للقديم ضمن المبادرة، والتي تأتي في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة، ومن أهمها مشروعات البيئة ومن امثلتها مشروع تطوير بحيرة المنزلة واستغلالها سياحيا وتنمويا، بالإضافة إلى تطوير منطقة انتظار السفن، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات بالدمج مع المشروعات الاقتصادية ذات الصلة ، لافتا لأهمية الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات بالمحافظة ضمن هذه المبادرة القومية الهامة، وتهدف المبادرة بشكل رئيسى إلى تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، مع تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيات الحديثة، مع تمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى.

 

وتضم  المشروعات المقترحة، المدة والتخطيط سواء للمشروعات المحلية الصغيرة ( خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة ) و المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، و المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

 

وجدير بالذكر أن المشروعات المطلوب تقدمها للمسابقة يجب أن تكون في أحد الفئات الست التالية، شركات كبيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، شركات ناشئة، المرأة و تغير المناخ و الاستدامة، مبادرات و مشاركات مجتمعية غير هادفة للربح،  وتتضمن معايير التقييم لجميع فئات المشروعات (المكون الاخضر- المكون التكنولوجي / الذكي – القابلية للتكرار – الأثر.) و يضاف معيار تقييم التمكين و تكافؤ الفرص بالنسبة لفئة المشروعات الخاصة بالمرأة و تغير المناخ و الاستدامة.

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وبدأ تلقي طلبات التقدم على الموقع الالكتروني www.sgg.eg  بداية من يوم الأحد 21 أغسطس 2022 وحتى يوم 7 سبتمبر 2022.

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