أستاذ هندسة بترول يصدم المسئولين في روسيا: الغاز لا يُخزن

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن روسيا نتيجة الحرب الأوكرانية تبحث عن أي طريقة لتخفيض عملية الإمدادات للاتحاد الأوروبي، متابعًا أن الاتحاد الأوروبي قام بزيادة الاحتياطي لديه ولكنه يحتاج المزيد.

وأضاف "راغب" خلال مداخلة هاتفية والمُذاعة عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن روسيا بعد قيامها بعملية الصيانة بعشرة أيام قلصت الإمدادات، مشيرًا إلى أن روسيا تغفل عن شئ هام وهو أن الغاز لا يُخزن.

وجدير بالذكر، أن روسيا خفضت بالفعل صادرات الغاز بشكل كبير عبر خط الأنابيب، فيما تنفي اتهامات باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح في الحرب ضد الدول الغربية، ويمتد خط أنابيب "نورد ستريم 1" على عمق 1200 كيلو متر تحت بحر البطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرج إلى شمال شرق ألمانيا.



وافتتحت روسيا الخط في عام 2011، والذي يمكنه إرسال 170 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا كحد أقصى من روسيا إلى ألمانيا.

