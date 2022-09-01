تضر الجسم.. أنواع من الجبنة الموتزاريلا احذر شراءها

تعد الجبنة الموتزاريلا إحدى الأساسيات التي دخلت في اكلات كثيرة وبدأت ربات البيوت وضعها في جميع الأكلات.. ولكن هناك بعض المخاطر عند شراء الجبنة الموتزريلا المباعة في الأسواق وهي الانواع التي تحتوي على دهون نباتية .

أكدت د. شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان الموتزاريلا نفس الجبن العادي ولها نوعان: نوع من اللبن الطبيعي مكوناته كلها عبارة عن لبن بأنواعه بقري او خليط ويضاف له لبن فرز مجفف ولبن الفرز هذا هو اللبن منزوع الدسم ويحتوي على كمية قليلة من الدهون ونجد من ضمن مكونات الموتزاريلا الطبيعي أيضا المنفحة سواء ميكروبية أو نباتية وهي مادة مساعدة لصناعة الأجبان ووظيفتها تخثر اللبن ليصبح جبنا وهذا النوع افضل نوع يمكن أن تستخدمه كل ربة منزل في الطبخ.

نوع نباتي الدهن :

وهذا النوع يتم فيه إضافة زيوت نباتية وقد يكتب على العبوة فمن الممكن أن يكتب عليها جبن نباتي أو جبن نباتي الدهن أو معدلة بالزيت النباتي ومن الأفضل عدم شرائها خصوصا اذا كان لديك اطفال.

أضرار الجبنة الموتزاريلا



لم يكن ممنوعا تماما استخدام هذا النوع، لكن يجب عدم الإفراط فيه واعتماده كغذاء يومي لأن الزيوت النباتية سواء مهدرجة أو غير مهدرجة لها آثار سلبية على صحة الجسم والقلب والشرايين.

كما يوجد العديد من الأنواع التي تباع في الاسواق فهناك شركات تنتج النوعين الطبيعي ونباتي الدهن ويجب ألا نعتمد على اسم العلامة التجارية فقط لكن يجب أن نقرأ المكونات جيدا، كما يوجد هناك فرق السعر بينهم.. وإليكم صور المكونات التي تجعلك تتوقف عن شرائها..