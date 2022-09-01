أخبار السيارات| بينيلوبي كروز وآدم درايفر في إيطاليا لتصوير فيلم فيراري.. عدد الطرازات الكهربائية بمدى سير 300 ميل يتضاعف 3 مرات بعام واحد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يقوم كلا من النجمان بينيلوبي كروز و آدم درايفر ، اللذان من المتوقع أن يحضرا مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الحالية، بتصوير المسلسل الدرامي "فيراري" للمخرج مايكل مان ، والتي تجسد من خلاله كروز دور زوجة إنزو فيراري ، الذي يؤدي دوره درايفر

تواصل شركة بولستار الذراع الأكثر فخامة لـ "فولفو" تقدمها من خلال طموحات وتوسعات جديدة، أحدثها اختراق مجال القوارب والسفن من خلال شراكة جديدة مع شركة بناء القوارب Candela من خلالها ستوفر البطاريات ومعدات الشحن للشركة.

أعلنت شركة لوسيد أنها تنوي جمع استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار من خلال تقدمها بطلب لطرح ثان في البورصة لتأمين احتياجاتها المالية في سبيل تعزيز مكافحتها الصعوبات التي تواجهها المتعلقة بكونها شركة ناشئة ما زالت تحبو أولى خطواتها في سوق تنافسي للغاية، بالإضافة إلى مشاكل سلسلة التوريد التي لم تسلم منها كبرى الشركات ومخاوف تأثير التضخم في الولايات المتحدة و أوروبا على مصنعي السيارات حول العالم.

تعمل شركة مونرو الاسكتلندية الناشئة على تطوير طرازها الأول مونرو مارك 1 وهي سيارة SUV كهربائية مخصصة للطرق الوعرة والغير ممهدة، تهدف الشركة إلى تسويقها إلى المزارعين وعمال الغابات والأشخاص في صناعة التعدين، كما أنها تخطط للتوسع مع فتح أسواق لها في الولايات المتحدة.

منذ بداية انتشار السيارات الكهربائية ويهتم المشترون جدا بمسألة نطاق التشغيل في الشحنة الواحدة، لطالما كان يُنظر إلى نطاق القيادة على أنه عامل رئيسي في جدوى شراء السيارات الكهربائية، خاصة في الأيام الأولى لانتشارها عندما كانت محطات الشحن محدودة للغاية ونادرة التواجد لكن الأمور تغيرت بسرعة.

نصحت الحكومة سكان كاليفورنيا بعدم شحن سياراتهم الكهربائية خلال ساعات معينة من اليوم، وتحديدا مع بدء موجة الحر ووصول الطقس إلى 90 درجة.

أجرت قناة فوكس بيزنس مقابلة مع ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز تناولت خلالها عدة قضايا تتعلق بصناعة السيارات مثل مشاكل سلسلة التوريد والأسعار والتنافس بين الشركات.