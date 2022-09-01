للمهام الشاقة.. مونرو مارك 1 للطرق الوعرة تغزو أمريكا عن طريق المزارعين والتعدين

تعمل شركة مونرو الاسكتلندية الناشئة على تطوير طرازها الأول مونرو مارك 1 وهي سيارة SUV كهربائية مخصصة للطرق الوعرة والغير ممهدة، تهدف الشركة إلى تسويقها إلى المزارعين وعمال الغابات والأشخاص في صناعة التعدين، كما أنها تخطط للتوسع مع فتح أسواق لها في الولايات المتحدة.

أبرمت مونرو اتفاقية مع شركة Wyre واير المتخصصة في تأجير المركبات الكهربائية لبيع وتوزيع سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات داخل الولايات المتحدة لتكون متواجدة بصورة منتظمة ومن خلال الشركة تقدم نفسها لعملاء أمريكا، تخطط شركة صناعة السيارات الناشئة لتشغيل 50 مركبة في المرحلة الأولى، مع نصف تلك المركبات المخصصة في الولايات المتحدة، مع البدء في تسليم المركبات مونرو مارك 1 إلى المملكة المتحدة بحلول مارس أو أبريل من العام المقبل.

مونرو مارك 1

بالنسبة للمواصفات الفنية والميكانيكية لـ مونرو مارك 1 ذات الدفع الرباعي 4X4، تحتوي مونرو على محرك كهربائي واحد بقوة 376 حصانًا (280 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 516 رطلاً (700 نيوتن متر). يحتوي على نظام دفع رباعي دائم مع علبة تروس ذات سرعتين وقفل تفاضلي مركزي. الأقفال التفاضلية للمحور الأمامي والخلفي اختيارية.

تبلغ سعة حزمة البطارية في مونرو مارك 1، 80.1 كيلو واط ساعة قابلة للاستخدام، وهو ما يعني أنها تأتي بنطاق تشغيل يصل إلى 168 ميلًا أو حوالي 16 ساعة من القيادة على الطرق السريعة. يدعم النظام الشحن السريع للتيار المستمر عند 100 كيلووات و 22 كيلوواط التيار المتردد.