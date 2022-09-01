عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمهام الشاقة.. مونرو مارك 1 للطرق الوعرة تغزو أمريكا عن طريق المزارعين والتعدين

مونرو مارك 1
مونرو مارك 1

تعمل شركة  مونرو  الاسكتلندية الناشئة على تطوير طرازها الأول مونرو مارك 1 وهي سيارة SUV كهربائية مخصصة للطرق الوعرة والغير ممهدة،  تهدف الشركة إلى تسويقها إلى المزارعين وعمال الغابات والأشخاص في صناعة التعدين، كما أنها تخطط للتوسع مع فتح أسواق لها في الولايات المتحدة.

أبرمت  مونرو  اتفاقية مع شركة Wyre واير المتخصصة في تأجير المركبات الكهربائية لبيع وتوزيع سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات داخل الولايات المتحدة لتكون متواجدة بصورة منتظمة ومن خلال الشركة تقدم نفسها لعملاء أمريكا، تخطط شركة صناعة السيارات الناشئة لتشغيل  50 مركبة في المرحلة الأولى، مع نصف تلك المركبات المخصصة في الولايات المتحدة، مع البدء في تسليم المركبات مونرو مارك 1 إلى المملكة المتحدة بحلول مارس أو أبريل من العام المقبل.

مونرو مارك 1

بالنسبة للمواصفات الفنية والميكانيكية لـ مونرو مارك 1 ذات الدفع الرباعي 4X4، تحتوي مونرو على محرك كهربائي واحد بقوة 376 حصانًا (280 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 516 رطلاً (700 نيوتن متر). يحتوي على نظام دفع رباعي دائم مع علبة تروس ذات سرعتين وقفل تفاضلي مركزي. الأقفال التفاضلية للمحور الأمامي والخلفي اختيارية.

شركة مونرو الاسكتلندية الناشئة تنافس لاند روفر ديفندر

أطول SUV في تاريخها.. لاند روفر تكشف عن أسعار ومواصفات ديفندر 130|صور

تبلغ سعة حزمة البطارية في مونرو مارك 1، 80.1 كيلو واط ساعة قابلة للاستخدام، وهو ما يعني أنها تأتي بنطاق تشغيل يصل إلى  168 ميلًا أو حوالي 16 ساعة من القيادة على الطرق السريعة. يدعم النظام الشحن السريع للتيار المستمر عند 100 كيلووات و 22 كيلوواط التيار المتردد.

مونرو SUV مونرو مارك 1 Wyre واير الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

التموين: صرف 300 جنيه دعمًا إضافيًا لهذه الفئات |فيديو

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

موضوعات متعلقة

كاليفورنيا تمنع مالكي السيارات الكهربائية من شحن سياراتهم في الحرارة العالية

الرئيس التنفيذي لـ«جنرال موتورز»: سنكون رقم واحد في المركبات الكهربائية ونتفوق على تسلا

هجين بين هاتشباك وكروس أوفر.. صور تخيلية لـ هيونداي أيونيك 5N

بايدن وسيارته شيفروليه كورفيت 1967 ضيوف برنامج جراج جاي لينو.. صور

ألقت باللوم على وباء كورونا.. انخفاض إنتاج تويوتا 9% على أساس سنوي

بقوة 2992 حصان.. مخترع ألماني يخترع نموذج تسلا SpaceX Model R.. صور

سيارة برمائية تشبه مركبات ناسا.. رينو راكون SUV تمشي على الماء| شاهد

روسيا المتهم الأول.. أزمة نقص الزجاج تضرب صناعة السيارات في العالم

ترشيحاتنا

التموين تبدأ صرف الدعم الاستثنائي لـ 36 مليون مستفيد من البطاقات

نتنياهو يقترب من حكم إسرائيل.. والمتطرف «بن غفير» الشخصية المركزية بحكومته

حقيقة هدم مقبرة طه حسين ونقل رفاته إلى فرنسا|حفيدته ترد

كيدهن عظيم.. امرأة تحصل على 7 ملايين دولار بالخطأ وترفض إرجاعها

انخفاض الردة 700 جنيه والذرة بـ1000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في السوق المحلية

الغواصات السلاح الأكثر رعبًا.. قوة بوتين تشكل تهديدًا خطيرًا لـ الولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية

ملكة جمال الثمانينيات.. من هي الفنانة سهير طه حسين والدة الراحل أمين العسال

بـ الشورت.. مي الغيطي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

احذر.. أخطاء شائعة تقلل العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

فيديو

الراقصة هندية: رفضت ارتداء الملابس المكشوفة بعد فريضة الحج.. وخعلت الحجاب لهذه الأسباب|فيديو

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية

هندية: شقيقي قاطعني بسبب الرقص ولكنه لم يستحي الاقتراض من أمواله

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ