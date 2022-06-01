عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمحرك جديد

أطول SUV في تاريخها.. لاند روفر تكشف عن أسعار ومواصفات ديفندر 130|صور

ديفندر 130
ديفندر 130

منذ أكثر من عام وشركة  لاند روفر  البريطانية تمهد لتقديمها طراز "ديفندر" الـ SUV بإصدار الثلاث صفوف من المقاعد والثمان ركاب، الآن فترة التشويق انتهت وبالفعل أصدرت العلامة التجارية التفاصيل الفنية وقائمة أسعار ديفندر 130 النسخة الموسعة التي تبدأ من 69,350 ألف دولار أمريكي.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، طرحت الشركة إصدار لاند روفر ديفندر 110  الحالي مع خيار الصف الثالث بتكاليف إضافية،، لكن ديفندر 130 بالفعل أكثر اتساعًا ، حيث توفر ثمانية مقاعد بتكوين اثنين- ثلاثة - ثلاثة مقاعد صفوف. الطول الإجمالي لإصدار لاند روفر ديفند 130 يبلغ 211.0 بوصة ، وبالتالي هذه النسخة أطول من 110 بحوالي 13.4 بوصة وأطول بحوالي 15.9 بوصة عن أطول إصدارات قدمتها الشركة تحمل خاصة الثلاثة صفوف من المقاعد، وبالتالي تعد "ديفندر 130" بهذه الأبعاد والمقاييس أطول سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات قدمتها "لاند روفر" على الإطلاق.

تجلس  لاند روفر ديفندر  130 على نفس قاعدة العجلات مقاس 119 بوصة مثل Defender 110 وتزعم الشركة  أن هناك 13.7 قدم مكعب متاحة من حجم صندوق الأمتعة بالسيارة حتى مع وجود الصف الثالث في وضع مستقيم ؛ ولكن مساحة التخزين ترتفع إلى 43.5 قدمًا مكعبًا مع طي الصف الثالث و 80.9 قدمًا مكعبًا إضافيا عندما يتم طي الصف الثاني أيضًا.

تقول لاند روفر إن التسعير سيبدأ من 69،350 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 14،500 دولارًا على مستوى الدخول بالمقارنة مع ديفندر 110. ولكن في حين أن تشكيلة 130 ستقدم نفس المستويات المختلفة من التجهيز المطروحة مع ديفندر 110 ، فإنها ستفتقر إلى الإصدار الأساسي. بدلاً من ذلك ، تقدم تشكيلة S و SE و X-Dynamic SE و X ، جنبًا إلى جنب مع إصدار first edition في أعلى التجهيزات.

ديفندر 130

لن يكون متاحاً بالنسبة لـ "ديفندر 130" خيار محرك V-8 ، على الأقل ليس مع بداية انطلاقها بالأسواق ، حيث تقول العلامة التجارية إن المشترين سيكونون قادرين على الاختيار بين مجمعتين من النقل تعتمد على الأسطوانات السداسية والمثير للدهشة أن أيا من هذين الإصدارين لن يكون بمجموعة نقل الحركة المألوفة في إصدارات ديفندر 110 أو لاند روفر ديفندر 90، وهو محرك P300 رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر والذي اختبرناه وأحببناه في كلا الطرازين 90 و 110. وبدلاً من ذلك ، تنطلق لاند روفر ديفندر 130 بمحرك P300 جديد يستخدم نسخة معاد ضبطها وتحسينها من المحرك الأكبر سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ، والذي يوفر قوة  تبلغ 296 حصانًا مطابقة إلى المحرك رباعي الأسطوانات المألوف، ولكنه يرافق ذلك بعزم دوران أكبر يبلغ 347 رطلاً. وفوق ذلك ، توفر النسخة الأكثر قوة من المحرك الـ V6 نفس القوة التي تنتجها تطبيقات لاند روفر الأخرى، 395 حصانًا و 406 رطلًا للأقدام. يستخدم كلا المحركين مساعدة هجينة بجهد 48 فولت. يبدو من المحتمل أن محرك P300 ذو الست أسطوانات سيحل أيضًا محل الإصدار رباعي الأسطوانات في تطبيقات أخرى.

ديفندر لاند روفر ديفندر 130 SUV لاند روفر ديفندر 110 لاند روفر ديفندر 130 لاند روفر ديفندر 90 محرك P300

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 1-6-2022

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

موضوعات متعلقة

تبدأ من  30495 جنيهًا إسترلينيًا .. أورا فانكي في الأسواق الخريف المقبل|صور

شراكة بين ستيلانتس و تويوتا لتصنيع مركبات LCV في 2024

لقطات تجسسية جديدة لـ BMW X6 M60i الكوبية

ريد بل تمدد عقدها مع سيرجيو بيريز حتى نهاية موسم 2024

يقوض صناعة الهايبرد.. الاتحاد الأوروبي يفرض لوائح جديدة للانبعاثات

مصنع سكودا يتحول لمركز رئيسي لإمداد مجموعة فولكس فاجن بالبطاريات

بقوة 670 حصانا.. مرسيدس تكشف عن مفهوم AMG C63 الهايبرد

فيات توقف إنتاج كل سيارات البنزين بدءا من يوليو

ترشيحاتنا

الجامعة العربية تدعو المنظمات الدولية لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الحلبي

أطول SUV في تاريخها.. لاند روفر تكشف عن أسعار ومواصفات ديفندر 130|صور

تبدأ من 82500 جنيه.. هشام أمين يكشف أسعار الحج هذا الموسم|فيديو

سعر الحج هذا العام والاختلاف بين الشرائح.. لجنة الحج والعمرة توضح الفارق

مصر تستطيع بالصناعة.. إنشاء أول محطة تحويل مخلفات إلى هيدروجين أخضر| تفاصيل

خفض 40% من الأعداد.. شروط وضوابط جديدة للحج السياحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ