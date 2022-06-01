أطول SUV في تاريخها.. لاند روفر تكشف عن أسعار ومواصفات ديفندر 130|صور

بمحرك جديد

منذ أكثر من عام وشركة لاند روفر البريطانية تمهد لتقديمها طراز "ديفندر" الـ SUV بإصدار الثلاث صفوف من المقاعد والثمان ركاب، الآن فترة التشويق انتهت وبالفعل أصدرت العلامة التجارية التفاصيل الفنية وقائمة أسعار ديفندر 130 النسخة الموسعة التي تبدأ من 69,350 ألف دولار أمريكي.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، طرحت الشركة إصدار لاند روفر ديفندر 110 الحالي مع خيار الصف الثالث بتكاليف إضافية،، لكن ديفندر 130 بالفعل أكثر اتساعًا ، حيث توفر ثمانية مقاعد بتكوين اثنين- ثلاثة - ثلاثة مقاعد صفوف. الطول الإجمالي لإصدار لاند روفر ديفند 130 يبلغ 211.0 بوصة ، وبالتالي هذه النسخة أطول من 110 بحوالي 13.4 بوصة وأطول بحوالي 15.9 بوصة عن أطول إصدارات قدمتها الشركة تحمل خاصة الثلاثة صفوف من المقاعد، وبالتالي تعد "ديفندر 130" بهذه الأبعاد والمقاييس أطول سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات قدمتها "لاند روفر" على الإطلاق.

تجلس لاند روفر ديفندر 130 على نفس قاعدة العجلات مقاس 119 بوصة مثل Defender 110 وتزعم الشركة أن هناك 13.7 قدم مكعب متاحة من حجم صندوق الأمتعة بالسيارة حتى مع وجود الصف الثالث في وضع مستقيم ؛ ولكن مساحة التخزين ترتفع إلى 43.5 قدمًا مكعبًا مع طي الصف الثالث و 80.9 قدمًا مكعبًا إضافيا عندما يتم طي الصف الثاني أيضًا.

تقول لاند روفر إن التسعير سيبدأ من 69،350 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 14،500 دولارًا على مستوى الدخول بالمقارنة مع ديفندر 110. ولكن في حين أن تشكيلة 130 ستقدم نفس المستويات المختلفة من التجهيز المطروحة مع ديفندر 110 ، فإنها ستفتقر إلى الإصدار الأساسي. بدلاً من ذلك ، تقدم تشكيلة S و SE و X-Dynamic SE و X ، جنبًا إلى جنب مع إصدار first edition في أعلى التجهيزات.

ديفندر 130

لن يكون متاحاً بالنسبة لـ "ديفندر 130" خيار محرك V-8 ، على الأقل ليس مع بداية انطلاقها بالأسواق ، حيث تقول العلامة التجارية إن المشترين سيكونون قادرين على الاختيار بين مجمعتين من النقل تعتمد على الأسطوانات السداسية والمثير للدهشة أن أيا من هذين الإصدارين لن يكون بمجموعة نقل الحركة المألوفة في إصدارات ديفندر 110 أو لاند روفر ديفندر 90، وهو محرك P300 رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر والذي اختبرناه وأحببناه في كلا الطرازين 90 و 110. وبدلاً من ذلك ، تنطلق لاند روفر ديفندر 130 بمحرك P300 جديد يستخدم نسخة معاد ضبطها وتحسينها من المحرك الأكبر سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ، والذي يوفر قوة تبلغ 296 حصانًا مطابقة إلى المحرك رباعي الأسطوانات المألوف، ولكنه يرافق ذلك بعزم دوران أكبر يبلغ 347 رطلاً. وفوق ذلك ، توفر النسخة الأكثر قوة من المحرك الـ V6 نفس القوة التي تنتجها تطبيقات لاند روفر الأخرى، 395 حصانًا و 406 رطلًا للأقدام. يستخدم كلا المحركين مساعدة هجينة بجهد 48 فولت. يبدو من المحتمل أن محرك P300 ذو الست أسطوانات سيحل أيضًا محل الإصدار رباعي الأسطوانات في تطبيقات أخرى.