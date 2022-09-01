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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

بينيلوبي كروز وآدم درايفر في إيطاليا لتصوير فيلم "فيراري"

بينيلوبي كروز
بينيلوبي كروز

 

يقوم كلا من النجمان بينيلوبي كروز و آدم درايفر ، اللذان من المتوقع أن يحضرا مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الحالية، بتصوير المسلسل الدرامي "فيراري" للمخرج مايكل مان ، والتي تجسد من خلاله كروز دور زوجة  إنزو فيراري ، الذي يؤدي دوره درايفر

إنزو فيراري

ظهرت الصور الأولى لكروز وهي تجسد دور لورا زوجة إنزو فيراري، بعد أن بدأ فريق المسلسل تصوير مشاهده في 1 أغسطس في وسط إيطاليا، وسيتم عرض فيلم سيتم إطلاق "فيراري" في جميع أنحاء العالم من قبل STX Entertainment وشركائها.

إنزو فيراري

بدأ تصوير المسلسل الذي يسرد السيرة الذاتية ومغامرات "إنزو فيراري" مؤسس العلامة التجارية "فيراري"، في مدينة مارانيلو، المعروفة عالميًا بأنها البلد الأم لـ فيراري وفريقها الخاص بسباقات الفورمولا 1 سكوديريا فيراري، تدور أحداث العمل الدرامي  الذي خُصص له ميزانية كبيرة وإنتاج ضخم، حول حياة سائق سيارات  السباق السابق وعملاق تصنيع السيارات وتحديدا في صيف عام 1957، التي شهدت ذكريات زواجه من  لورا (بينيلوبي كروز) وأزمة وفاة ابنه، والتهديد بالإفلاس الذي بدأ يلوح في الأفق خلال هذه الحقبة بعد مشوار من الكفاح لبناء العلامة التجارية امتد لعشر سنوات وشروع فيراري في الاشتراك في سباق جريء ، ميل ميجليا ، 1000 ميل عبر إيطاليا.

آدم درايفر

وفقًا لتقارير الصحافة الإيطالية ، تم إغلاق مساحات كبيرة من وسط مدينة مارانيلو وتسيير حركة المرور في اتجاهات مختلفة أثناء التصوير، كما تم تجديد شارع كورسو كانالجراند بمركز مدينة مودينا القريبة من مارانيلو ليبدو الشارع كما كان في عام 1957 من أجل إضفاء مزيدا من المصداقية إلى أحداث المسلسل الدرامي.

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