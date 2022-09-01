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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية توسّع دائرة الفئات المستفيدة بـ تأشيرة الزيارة السياحية للمملكة

السعودية
السعودية

أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالمقيميـن فـي دول مجلس التعاون الخليجـي للحصـول علـى التأشيرة إلكترونيـا عبـر visitsaudi.com/visa.

لائحة معدلة 

أشارت وزارة السياحة السعودية في بيان لها أن اللائحة المعدلة تتيح للحاصلين على تأشيرات الشينجن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة الحصول على التأشيرة عند الوصول، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة فـي دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة.

تأشيرة السياحة 
كما أعلنت وزارة السياحة السعودية  تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.

وأضافت الوزارة السعودية : وبموجب لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة التي أصدرها وزير السياحة  أحمد بن عقيل الخطيب، ترحب المملكة بالمقيمين في دول الخليج، وكذلك بالحاصلين على تأشيرات الشيئغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمقيمين فيها.

كما  أوضحت وزارة السياحة أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية يمكنهم التقدم عليها من خلال visitsaudi.com/visa ، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية.

ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة
كفلائهم.

من جهة أخرى، منحت اللائحة المعدلة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات
المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة
على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.

وتابع البيان : ويدخل في هذا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقتـه، إضافـة إلـى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة فـي دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته،
وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أي من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.

هـذا، وقـد أكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح أثناء وجودهم فـي المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعـة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات.

كما نوهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة أثناء موسم الحج.

وقـد دعـت الوزارة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية المعدلة، ومعرفة
قائمـة الـدول التـي يمكـن لحاملـي جنسيتها طلـب الحصـول علـى التأشيرة، إلـى زيـارة المنصـة الإلكترونيـة
www.visitsaudi.com أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa.

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