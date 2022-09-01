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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: عودة حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح تعويم AFFINITY..فيديو

قناه السويس
قناه السويس

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه للمرة الثانية خلال 18 شهر ينجح رجال قناه السويس في تعويم السفينة البترولية الجانحة بقناة السويس، وسرعان ما استعادت قناة السويس حركة الملاحة.

بعد نجاح تعويم AFFINITY.. قناة السويس: انتظام حركة الملاحة وعبور 57 سفينة

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان ناقلة البترول جنحت بالقرب من نفق الشيهيد أحمد حمدي وتسببت في تكدس عدد من السفن، وكانت في طريقها من البرتغال ومتجهة نحو السعودية.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، انه بعد 5 ساعات من جنوح السفينة، تم عودة حركة الملاحة . 

 

للمجرى الملاحي

أكد جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، وشهدت مرور قوافل من الشمال والجنوب بالمجرى الملاحي للقناة بشكل طبيعي، ووصل إجمالي الحمولات العابرة إلى ٣.٤ مليون طن.

 

مصطفى بكري قناة السويس هيئة قناة السويس حركة الملاحة السعودية

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