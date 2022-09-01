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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد نجاح تعويم AFFINITY.. قناة السويس: انتظام حركة الملاحة وعبور 57 سفينة

قناة السويس
قناة السويس

أكد جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، وشهدت مرور قوافل من الشمال والجنوب بالمجرى الملاحي للقناة بشكل طبيعي، ووصل إجمالي الحمولات العابرة إلى ٣.٤ مليون طن.

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أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور 57 سفينة من الاتجاهين

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شاهد لحظة تعويم ناقلة الوقود AFFINITY بعد جنوحها في قناة السويس

وأضاف المتحدث باسم هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية على قناة “dmc”، أن التقارير الملاحية سجلت عبور ٥٧ سفينة من الاتجاهين  الشمالي والجنوبي. 

عدد السفن العابرة

وأشار "صفوت"، إلى أن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال بلغ ٣٢ سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها ٢ مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت ٢٥ سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها  ١,٤مليون طن.

وأوضح أنه فور جنوح ناقلة الوقود AFFINITY تشكلت لجنة إدارة الأزمة، وتم الدفع بـ ٥ قاطرات تتقدمها القاطرة عزت عادل بقوة شد ١٦٠ طنًا، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة، لافتا إلى أن السفينة استأنفت عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى غاطس السويس.


 

قناة السويس حركة الملاحة جورج صفوت ناقلة الوقود AFFINITY

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