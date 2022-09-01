شاهد لحظة تعويم ناقلة الوقود AFFINITY بعد جنوحها في قناة السويس

نشرت هيئة قناة السويس، مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية تعويم ناقلة الوقود AFFINITY.

ظهر في الفيديو اجتماعات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التنسيقية مع مسئولي مهمة التعويم من رجال هيئة قناة السويس، ومتابعة حية للحادث العابر.

ونقل الفيديو لحظة توجيه الفريق أسامة ربيع ، رسالة شكر لرجال الهيئة على المجهود لإنجاز مهمة التعويم وعودة حركة الملاحة.

ونجحت وحدات الإنقاذ وقاطرات هيئة قناة السويس، الخميس، في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY.



من جانبه، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ناقلة الوقود AFFINITY،

٦٤ ألف طن



تبلغ حمولتها ٦٤ ألف طن، و جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة، تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

علي الفور، تشكلت مجموعة عمل بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة، وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.