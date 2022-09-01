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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الصور الأولى لنجاح قناة السويس في تعويم ناقلة الوقود AFFINITY

صدى البلد

نجحت وحدات الإنقاذ وقاطرات هيئة قناة السويس، الخميس، في نجاح  في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY.

رسميا.. قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم ناقلة الوقود AFFINITY


وحصل صدى البلد على صور تعامل رجال هيئة قناة السويس مع الحادث العابر والذي أعاد إلى الأذهان ملامحهم الوطنية.

 

من جانبه، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ناقلة الوقود AFFINITY، تبلغ حمولتها ٦٤ ألف طن، و جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة، تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

علي الفور،  تشكلت مجموعة عمل بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة، وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.

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