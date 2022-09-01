التموين: بدء صرف الدعم الاستثنائي لـ 36 مليون مستفيد من البطاقات.. تخفيضات كبيرة بمعرض أهلا مدارس دعما للمواطنين.. المصيلحي يتفقد موقع مجمع الصناعات الغذائية لشركة قها وإدفينا

التموين تبدأ صرف الدعم الاستثنائي لـ 36 مليون مستفيد من البطاقات

بدأت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، البالغ عددها 40 منفذًا صرف سلع شهر سبتمبر، متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددها 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة.

وشهدت منافذ الصرف إقبالاً كبيراً من المواطنين علي صرف الحصة الشهرية والاستفادة من المنحة الإضافية، بقيمة 100 للأسرة الواحدة المقيدة علي البطاقة و200 للاسرتين و300 الثلاث أسر .

وقال طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة ، إن الدولة تسعي لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة من خلال توفير السلع وزيادة قيمة الدعم المقدم لهم عبر بطاقات التموين.

وأشار خلال جولة علي أحد منافذ صرف السلع التموينية بمحافظة الجيزة، إلى أنه يتم صرف الحصة الشهرية من المقررات التموينية لصالح 46 مليون مواطن مضافاً إليها الحزمة الاستثنائية للفئات المستهدفة والتي يبلغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين علي 9.1 مليون بطاقة.

وأوضح أن المواطن يستطيع معروفة استحقاقه للدعم الاستثنائي من خلال بون صرف الخبز، حيث يتم تحديدها حسب عدد أفراد الأسر بكل بطاقة ، مشيراً إلي أنه تمت إتاحة 29 صنفاً من السلع الأساسية ضمن مقررات شهر سبتمبر بعد إضافة 4 أصناف جديدة .

وأضاف “طلعت”، أنه تم تحديد الأسر المستحقة للحزمة الاجتماعية الإضافية من خلال لجنة مشكلة ضمت وزارات التموين والمالية والتضامن والرقابة الإدارية.

وأوضح مدير مديرية التموين بالجيزة، أن هناك مخزونًا كبيرًا من السلع التموينية والأساسية لا يقل عن ٣ أشهر ، حيث تتم زيادة معدلات الضخ لدي البقالين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وفروع الجملة لتغطية زيادة الطلب علي السلع .

وأشار إلي أن وزارة التموين لديها نحو 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية ، 2500 منها بمحافظة الجيزة بالإضافة 21 مخزنًا سلعيًا ، لافتًا إلي أن جميع منافذ صرف السلع التموينية تعمل من الساعة الـ 9 صباحا وحتي الـ 9 مساء، لتلبية احتياجات المواطنين لضمان عدم التزاحم من أصحاب البطاقات سواء كان الصرف بالقيمة الأساسية أو بالزيادة الجديدة.

وأشار إلي ان الدعم الاستثنائي موجه فقط لـ 36 مليون مواطن مقيد علي بطاقة الدعم ، وليس لكل المستفيدين من البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مواطن.

من جانبه قال هشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة ، إن جميع المنافذ بدأت صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات مُتضمنة الزيادة الاستثنائية .

مشيراً إلي أن الأسرة 4 أفراد يحصلون علي الدعم الأساسي المقدر بـ200 جنيه، فضلا عن الـ 100 جنيه الإضافية، ويحصلون علي 4 زجاجات زيت و8 كيلو سكر، و2 كيلو أرز ضمن المقررات الأساسية، بالإضافة إلي الحصول علي سلع إضافية بقيمة الزيادة من دقيق وتونة والشاي وغيرها من قائمة السلع المتاحة البالغة عددها 29 صنفاً.

وأكد أنه يتم المرور علي مخازن الجملة للتأكد من توافر كافة السلع، مشيراً إلى أنه تم صرف 3 استعاضات للبقالين لمواجهة الزيادة في عمليات الصرف بعد منح الدعم الاستثنائي للفئات المستهدفة.

وأوضح الديجوي ، أن جميع السلع متاحة بالمنافذ ولا يوجد نقص في أي صنف ، حيث تمت إتاحة 25 % من إجمالي الحصة الشهرية لدي التجار و المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي مع بداية عمليات الصرف، مشيراً إلي أن جميع المنافذ تعمل طوال أيام الأسبوع ولا توجد إجازات سواء في المنافذ أو مخازن صرف السلع.

تصل لـ 50%.. تخفيضات كبيرة بمعرض أهلا مدارس دعما للمواطنين |شاهد

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن رئيس مجلس الوزراء زار المعرض الرئيسي “أهلا مدارس” فى محافظة القاهرة، والذى يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام يأتي بتخفيضات من 25 إلى 50%، ومن 50 إلى 70% للمكون المحلي.

وأضاف "كمال"، أن هناك حوالي 800 معرض هذا العام، ما بين 500 مكتبة يوجد بها اللوجو الرئيسي الخاص بـ"أهلا مدارس"، إضافة إلى 199 عارضا داخل المعرض الرئيسي، و119 معرضا فرعيا بالمحافظات، و23 معرضا رئيسيا فى كل محافظة.

وأوضح أنه يوجد أجنحة مختلفة داخل المعارض بين شنط وأحذية وملابس والاحتياجات الخاصة بالحاسب الآلي، لافتا إلى أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور من بدءا من 1 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر.

وتتحمل غرفة القاهرة التجارية تكلفة معرض أهلاً مدارس لدعم المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تلبية كافة مطالبهم من مستلزمات العام الدراسي الجديد من " أدوات كتابية - شنط - أحذية - منتجات جلدية - ملابس - مواد غذائية- حاسب آلي - تابلت " ، وغيرها من كافة المستلزمات الدراسية دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة في مقابل تقديم نسبة خصم كبيرة على أسعار السلع لدعم المواطنين ، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا المهندس إبراهيم العربي المواطنين للاستفادة من هذا المعرض الذي يوفر كل مستلزمات المدارس وبأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد ، كما دعا العارضين للاستفادة من المعرض بتنشيط الحركة التجارية ، وتقديم أكبر نسبة تخفيضات على سلعهم لترويج المبيعات ، حيث إن المعرض يحظى باهتمام كبير على كافة الأصعدة ، منها اهتمام القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بضرورة الاهتمام بكافة الطبقات الشعبية ، خاصة محدودي الدخل ، وتوفير سلع بأسعار مخفضة لدعمهم مع دخول المواسم منها العام الدراسي الجديد.

وزير التموين يتفقد موقع مجمع الصناعات الغذائية لشركة قها وإدفينا بمدينة السادات

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بجولة موقع مجمع الصناعات الغذائية لشركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة والجارى انشائه بمدينة السادات على مساحة ١٢٠ فدان.

ورافقه في الجولة التفقدية كل من اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة مجمع سايلو فود الصناعي، وحضور ممثلى المجموعة الاستشارية الهندسية استشاري المشروع.

وأكد المصيلحي أن هذا المجمع والصرح الصناعي العظيم يأتي فى إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لتلبية متطلبات مؤسسات الدولة المختلفة من المنتجات الغذائية الرئيسية وفقاً للشروط والمواصفات القياسية العالمية.

كما شدد المصيلحي على أن إنشاء هذا المجمع الصناعي يساهم في إنشاء منظومة صناعية ولوجستية متكاملة لتوفير الخامات اللازمة للإنتاج ذاتيًا لترشيد التكلفة الإنتاجية مما يحقق ميزة تنافسية بالسوق المحلي والإقليمي.

وقد تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية، وتلبيه متطلبات السوق المحلي وكذلك توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية، فضلًا عن تعزيز قيمة المنتجات الوطنية وتعظيم الفرص التصديرية.

وأشار اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان مكونات شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة تشتمل علي مجمع المصانع الإنتاجية ويشمل (مصنع المركزات، ومصنع العصائر، ومصنع الخضروات والفواكه المجمدة، ومصنع المربي والصلصة، ومصنع البقوليات المعلبة ومصنع الوجبات الجاهزة المعلبة)، ومجمع التعبئة والتغليف ومجموعة المخازن والنقل والحركة وكذلك المنشآت والمباني الإدارية.

وأكد اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات ان المشروع سيقام علي مساحة ١٢٠ فدان بإجمالي ٥٠٤٠٠٠ م٢ وباستثمارات تبلغ حوالي ١٠ مليار جنية مصري، ومن المخطط أن تبدأ عملية الإنتاج وطرحها بالأسواق بنهاية عام 2023، وتم تأسيس المجمع من خلال الشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.