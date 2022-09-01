برلماني : زيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين يحقق العدالة الاجتماعية

قال النائب علاء عبدالنبي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن توجيهات الرئيس بالدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية أدخل الفرحة فى قلوب المواطنين، وكان تدخل ضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودى الدخل، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.



وأكد "عبدالنبي " أن جهود الحماية الاجتماعية من الرئيس السيسى تستهدف بشكل مباشر المواطن البسيط ومحدود الدخل، وهي استراتيجية مقدرة تؤكد أن الرئيس يقف بجوار المواطن .

واوضح أن قرارات الرئيس السيسي اتسمت بالإنسانية والوقوف بجانب المواطن البسيط، الذي أصبح يواجه أزمة كبيرة نتيجة لمواجهة الغلاء والوضع الاقتصادي، مضيفا: التوجيهات تعد بمثابة رسالة دعم للمواطن، والتأكيد على أنه في صدارة أولويات القيادة السياسية.



وأوضح أن إجراءات الحماية الاجتماعية تستهدف مليون أسرة سيتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر القادم حيث تستفيد عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة.