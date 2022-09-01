خالد سليم يطرح أحدث أعماله يا جميل .. فيديو

طرح المطرب خالد سليم اليوم الخميس، أغنية جديدة بعنوان " يا جميل" على قناته الرسمية "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية.

ياجميل من كلمات خالد ڤيرناس،والحان عمرو الشاذلي، و توزيع محمد مجدي، ميكس وماستر أمير محروس، ومن انتاج شركة 4KSelim.

خالد سليم ينتهى من فيلم في القلب

وفي سياق آخر انتهي خالد سليم من تصوير مشاهده بالكامل من فيلمه الجديد "في القلب"، والمقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية الفترة المقبلة.

تفاصيل فيلم في القلب لخالد سليم

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش منة فضالي، سوسن بدر، ومحمد عز ،هالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.

رسالة خالد سليم للهضبة وأحمد حلمي

وظهر خالد سليم مؤخرا في الصور بصحبة عمرو دياب وعلق قائلا:" ربنا يحميه “ و مع أحمد حلمي و علق قائلًا:”الجامد و المحترم أوي بس بزيادة".

وكان آخرهم الفنان عمرو يوسف وكتب:" أنت إزاي كنت واحشني أوي كده ياعم أنت ".

يذكر أن صناع فيلم "في القلب" انتهوا من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة بين كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.