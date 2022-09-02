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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط تهريب 8 طن دقيق مدعم للسوق السوداء ببنى سويف

دقيق
دقيق


واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط قائد سيارة حال سيرة بمحافظة بنى سويف محملة بكمية قدرها 8 طن"دقيق بلدى مدعم" مخصصة ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

 

شرطة التموين السوق السوداء المخابز البلدية الرقابة على الاسواق قائد سيارة

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