مانشستر يونايتد يواصل صحوته بالفوز على ليستر سيتي في البريميرليج

حقق فريق مانشستر يونايتد ثالث انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ليستر سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ختام الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق جادون سانشو في الدقيقة 23 من متابعة لتمريرة ماركوس راشفورد، ليتقدم لفريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

انتصار مانشستر يونايتد رفع رصيدهم لـ 9 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة وحيدة في المركز العشرين والأخير.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران- تيريل مالاسيا

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا - جادون سانشو - ماركوس راشفورد

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو كبديل منذ الدقيقة 66 من عمر المباراة.