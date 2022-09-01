عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سر غياب بوتين عن مراسم تشييع جثمان اخر زعماء السوفييت

بوتين وجورباتشوف
بوتين وجورباتشوف

يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جنازة آخر زعيم سوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، ليمنع الرجل الذي فشل في منع انهيار الإمبراطورية السوفيتية من شرف نيل التكريم الكامل له من الدولة على غرار ما مُنِح لـ اول رئيس لروسيا الاتحادية بوريس يلتسين.

ومن المقرر أن يتم دفن جورباتشوف، المعبود في الغرب لسماحه لأوروبا الشرقية بالهروب من السيطرة الشيوعية السوفيتية، لكنه غير محبوب في الداخل بسبب الفوضى التي أطلقت لإصلاحات 'البيريسترويكا'، بعد حفل عام في قاعة الأعمدة في موسكو.

واستضافت القاعة الكبرى، الممتدة على مرمى البصر من الكرملين، لجنازات القادة السوفييت فلاديمير لينين وجوزيف ستالين وليونيد بريجنيف، وسيُمنح جورباتشوف حرس الشرف العسكري - لكن جنازته لن تكون رسمية بالشكل التام.

وأظهر التلفزيون الحكومي ، الخميس ، بوتين يضع الورود الحمراء بشكل رسمي بجانب نعش جورباتشوف - الذي ترك مفتوحًا كما هو معتاد في روسيا - في المستشفى المركزي في موسكو، حيث توفي يوم الثلاثاء عن 91 عامًا.

روسيا تطلب عقد جلسة بمجلس الأمن بشأن محطة زابوروجيا النووية

روسيا تعلن أسر القوات الأوكرانية بعد هجوم فاشل علي محطة زابوريجيا

وضع بوتين علامة على الصليب بالطريقة الأرثوذكسية الروسية قبل أن يلمس حافة التابوت لفترة وجيزة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين 'لسوء الحظ ، لن يسمح جدول عمل الرئيس له بالقيام بذلك في الثالث من سبتمبر، لذلك قرر القيام بقيام واجبه اليوم'.

وقال إن مراسم جورباتشوف ستشمل “عناصر” جنازة رسمية، وأن الدولة تساعد في تنظيمها.

ومع ذلك، سيكون ذلك تناقضًا ملحوظًا مع جنازة يلتسين، الذي كان له دور أساسي في تهميش جورباتشوف الذي شهد عهده انهيار الاتحاد السوفيتي، واختار بوتين، ضابط المخابرات المهنية في KGB، باعتباره الرجل الأكثر ملاءمة لخلافته.

عندما توفي يلتسين في عام 2007 ، أعلن بوتين يوم حداد وطني ، وحضر ، إلى جانب زعماء العالم ، جنازة رسمية كبرى في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

يبدو أن التدخل الروسي في أوكرانيا يهدف إلى عكس مسار انهيار الاتحاد السوفيتي جزئيًا على الأقل الذي فشل جورباتشوف في منعه في عام 1991.

وساعد قرار جورباتشوف بالسماح لبلدان الكتلة الشيوعية السوفيتية ما بعد الحرب بالذهاب في طريقها الخاص، وإعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية، في إطلاق حركات قومية داخل الجمهوريات السوفيتية الخمس عشرة التي كان عاجزًا عن قمعها.

وبعد خمس سنوات من توليه السلطة في عام 2000، ووصف بوتين تفكك الاتحاد السوفيتي بأنه “أعظم كارثة جيوسياسية في القرن العشرين”.

واستغرق بوتين أكثر من 15 ساعة بعد وفاة جورباتشوف لنشر رسالة تعزية مقيدة قالت إن جورباتشوف كان له “تأثير كبير على مسار تاريخ العالم” و “فهم بعمق أن الإصلاحات ضرورية” لمعالجة مشاكل الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات.

وقالت مؤسسة جورباتشوف إن الجنازة ستبدأ الساعة 12 ظهرا (0900 بتوقيت جرينتش) وليس العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) كما أعلنت سابقا.

روسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين موسكو الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا الاتحادية جورباتشوف محطة زابوروجيا وفاة جورباتشوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

13 % ارتفاعا في نسبة بلاغات الاعتداءات الجنسية بصفوف الجيش الأمريكي

أبرزها البرازيل وأنجولا.. تسريع منح التأشيرات لمواطني الدول الناطقة بالبرتغالية

البيت الأبيض: واشنطن لا تخطط لإرسال أي قوات إلى أوكرانيا

إغلاق مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا

الولايات المتحدة ترحب بتقرير للأمم المتحدة يدين الصين بارتكاب جرائم ضد الأويجور

بولندا تعلن حجم خسائرها بالحرب العالمية الثانية وتطالب ألمانيا بتعويضات |القصة كاملة

الأمم المتحدة تحث الصين على 'قبول' توصيات شينجيانج واحترام حقوق الايجور

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة

ترشيحاتنا

التضامن: زيادة مليون و100 ألف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

وزيرة التضامن: تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدي مشروط على مستوى الشرق الأوسط..فيديو

مفيش ألعاب.. فيسبوك تفاجئ مستخدمي آيفون وأندرويد بقرار صادم

سلفي الهوى وإخواني المزاج.. كيف نحمي أنفسنا من شائعات جوجل؟

مانشستر يونايتد يواصل صحوته بالفوز على ليستر سيتي في البريميرليج

سر غياب بوتين عن مراسم تشييع جثمان اخر زعماء السوفييت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص مكشوف.. داليا مصطفى تثير الجدل من جديد في الساحل

جلد ثعبان.. جورجينا بإطلالة جريئة من مهرجان فينيسيا

بفستان جريء جدا.. رايا أبي راشد تتألق بمهرجان فينيسيا

شورت ولا بنطلون.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

دا كلام ربنا.. نهاد أبو القمصان تطالب الزوج بسداد أجر الرضاعة لزوجته

نجما الأهلي والزمالك يتنازلان عن أجرهما لمؤمن زكريا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ