سر غياب بوتين عن مراسم تشييع جثمان اخر زعماء السوفييت

يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جنازة آخر زعيم سوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، ليمنع الرجل الذي فشل في منع انهيار الإمبراطورية السوفيتية من شرف نيل التكريم الكامل له من الدولة على غرار ما مُنِح لـ اول رئيس لروسيا الاتحادية بوريس يلتسين.

ومن المقرر أن يتم دفن جورباتشوف، المعبود في الغرب لسماحه لأوروبا الشرقية بالهروب من السيطرة الشيوعية السوفيتية، لكنه غير محبوب في الداخل بسبب الفوضى التي أطلقت لإصلاحات 'البيريسترويكا'، بعد حفل عام في قاعة الأعمدة في موسكو.

واستضافت القاعة الكبرى، الممتدة على مرمى البصر من الكرملين، لجنازات القادة السوفييت فلاديمير لينين وجوزيف ستالين وليونيد بريجنيف، وسيُمنح جورباتشوف حرس الشرف العسكري - لكن جنازته لن تكون رسمية بالشكل التام.

وأظهر التلفزيون الحكومي ، الخميس ، بوتين يضع الورود الحمراء بشكل رسمي بجانب نعش جورباتشوف - الذي ترك مفتوحًا كما هو معتاد في روسيا - في المستشفى المركزي في موسكو، حيث توفي يوم الثلاثاء عن 91 عامًا.

وضع بوتين علامة على الصليب بالطريقة الأرثوذكسية الروسية قبل أن يلمس حافة التابوت لفترة وجيزة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين 'لسوء الحظ ، لن يسمح جدول عمل الرئيس له بالقيام بذلك في الثالث من سبتمبر، لذلك قرر القيام بقيام واجبه اليوم'.

وقال إن مراسم جورباتشوف ستشمل “عناصر” جنازة رسمية، وأن الدولة تساعد في تنظيمها.

ومع ذلك، سيكون ذلك تناقضًا ملحوظًا مع جنازة يلتسين، الذي كان له دور أساسي في تهميش جورباتشوف الذي شهد عهده انهيار الاتحاد السوفيتي، واختار بوتين، ضابط المخابرات المهنية في KGB، باعتباره الرجل الأكثر ملاءمة لخلافته.

عندما توفي يلتسين في عام 2007 ، أعلن بوتين يوم حداد وطني ، وحضر ، إلى جانب زعماء العالم ، جنازة رسمية كبرى في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

يبدو أن التدخل الروسي في أوكرانيا يهدف إلى عكس مسار انهيار الاتحاد السوفيتي جزئيًا على الأقل الذي فشل جورباتشوف في منعه في عام 1991.

وساعد قرار جورباتشوف بالسماح لبلدان الكتلة الشيوعية السوفيتية ما بعد الحرب بالذهاب في طريقها الخاص، وإعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية، في إطلاق حركات قومية داخل الجمهوريات السوفيتية الخمس عشرة التي كان عاجزًا عن قمعها.

وبعد خمس سنوات من توليه السلطة في عام 2000، ووصف بوتين تفكك الاتحاد السوفيتي بأنه “أعظم كارثة جيوسياسية في القرن العشرين”.

واستغرق بوتين أكثر من 15 ساعة بعد وفاة جورباتشوف لنشر رسالة تعزية مقيدة قالت إن جورباتشوف كان له “تأثير كبير على مسار تاريخ العالم” و “فهم بعمق أن الإصلاحات ضرورية” لمعالجة مشاكل الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات.

وقالت مؤسسة جورباتشوف إن الجنازة ستبدأ الساعة 12 ظهرا (0900 بتوقيت جرينتش) وليس العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) كما أعلنت سابقا.