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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط نصف عجل مذبوح خارج السلخانة والتحفظ على 450 علبة سجائر مجهولة المصدر

لحوم خارج السلخانة
لحوم خارج السلخانة

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء حملات تموينية بمدن رأس سدر، طور سيناء، دهب، شرم الشيخ، نويبع، بالاشتراك مع مباحث التموين، وحماية المستهلك، والطب البيطري، بهدف ضبط الأسعار ، والتأكد من سلامة الأغذية التي تقدم للمواطنين.

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه جرى خلال هذه الحملات تحرير 54 مخالفة تموينية، بواقع 4 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، محضر ضبط نصف عجل مذبوح خارج الساخنة بوزن 49 كيلو جرام، ومحضر ضبط 450 علبة سجائر مجهولة المصدر، و محضر انتهاء صلاحية لكمية من الشيبسي بواقع 70 كيس، و تحرير 3 محاضر مجهول المصدر ، و4 محاضر بيع بأزيد من السعر، و 24 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم  أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مشيراً إلى استمرار الحملات التموينية لمنع التجار من استغلال المواطنين.

ضبط نصف عجل

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اخبار جنوب سيناء مديرية التموين ضبط نصف عجل مذبوح خارج السلخانة تحرير محاضر

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