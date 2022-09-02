بعد جدل الملابس البيضاء وأسعار التذاكر.. ويجز في الأردن من أجل حفله اليوم

يستعد مغني الراب ويجز لإحياء حفله الغنائي الأول في الأردن مساء اليوم، ونشر صورة له من غرفته أثناء استعداده للحدث الذي أعلن من قبل عن حماسته لتقديمه ولقاء الجمهور الأردني.

وحسم ويجز حقيقة الجدل عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام من اشتراط ارتداء الجمهور لملابس بيضاء ساخرا:" في حد قرر يطلع يقول إني عاوز الناس تلبس أبيض في حفل عمان.. لا هو مش شرط ممكن تلبس أحمر أخضر أزرق أي لون انت عاوزة طالما مش هيوجع عينينا".

وأكد ويجز في تعليقه الساخر على الجدل المثار حول حفله قائلا:" البس اللي انت عاوزه طالما مش فسفوري .. مفيش حد ينفع يلبس فسفوري عشان اللون بيوجع عينينا".

وحرص ويجز على التأكيد على وجوده في عمان قريبا، وإحيائه حفلا جماهيريا هناك موضحا في تعليقه الجاد على أزمة ملابس الجمهور:" كل واحد يجي لابس حاجة تعبر عن رغبته محدش له الحق يقولك تلبس ايه".

حفل ويجز في الأردن

ونشر ويجز بوستر الحفل على صفحته الشخصية بتطبيق «إنستجرام»، معلقًا عليه: «استنوني لأول مرة في الأردن في تاريخ ٩/٢ في بشارات".

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز في الأردن أسعار التذاكر، التي جاءت كالآتي، الفئة الأولى بـ60 دينارًا، والفئة الثانية بـ40 دينارًا، ما اعتبره البعض أسعار غالية الثمن مقارنة بفارق العملة المصرية وحفلات النجوم السابقين في الأردن.

واحتفى تطبيق سبوتيفاي بتصدر ويجز ومروان موسى قوائم الأغاني لصيف 2022، قبل أيام من انتهائه حيث تربعت أغنية "البخت" لـ "ويجز" على عرش صدارة أغاني الصيف في مصر لهذا العام عبر التطبيق.

ولم تكن أغنية "البخت" الحزينة أغنية ويجز الوحيدة التي تتصدر قائمة هذا الصيف، حيث حلت أغنية "بعودة يا بلادي" في المركز الرابع على قائمة الأغاني الأكثر استماعًا في مصر.