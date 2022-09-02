أعاد 5000 قطعة لمصر .. متحف أمريكي يرد آثار سُرقت خلال الحرب العالمية الأولى

متحف الكتاب المقدس يعيد مخطوطة الإنجيل إلى اليونان

أعاد متحف الكتاب المقدس في واشنطن العاصمة الأمريكية، مخطوطة إنجيلية عمرها قرون إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الأسبوع الماض، موضحا أن القطعة الأثرية قد نُهبت من دير يوناني خلال الحرب العالمية الأولى، في أعقاب سلسلة من فضائح سرقة الآثار التي شوهت سمعة المتحف.

وهو المتحف نفسه الذي أعاد إلى مصر 5000 قطعة أثرية في عام 2021 بعد عدم التحقق من مصدرها.

تاريخ المخطوطة الإنجيلية

ووفقا لموقع “سميثونيان” تُعرف هذه القطعة الأثرية المعروفة باسم “مخطوطة إيكوسيفوينيسا 220”، إلى أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر، لمئات السنين ، تم استخدامها خلال الصلوات الليتورجية في دير كوسينيتزا في شمال اليونان.

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وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كانت القطعة في مارس 1917 ، من بين 431 مخطوطة سُرقت من الدير على يد مجموعة من الثوار البلغاريين، الذين عملوا في شمال شرق اليونان خلال الحرب العالمية الأولى.

ووفقًا لموقع متحف الكتاب المقدس على الإنترنت، ويقول المتحف إنه بدأ التحقيق في مصدر المخطوطة في عام 2019 ، بعد أن اقترح جريج بولسون، الباحث الديني في جامعة مونستر ، أنها كانت من بين القطع الأثرية التي نُهبت من كوسينيتزا.

وكشف التحقيق عن أدلة أخرى من ضمنها الأحرف الأولى "MK" المكتوبة بالقلم الرصاص على الغلاف الخلفي للمخطوطة، وتم تمييز المخطوطات الأخرى التي سُرقت من دير كوسينيتزا في عام 1917 بالحروف نفسها ، مما يشير إلى المكان الذي تم أخذها منه.

حصل مؤسسو المتحف - أصحاب سلسلة الحرف اليدوية “هوبي لوبي” على المخطوطة في مزاد كريستي في عام 2011. قبل ذلك ، تم بيعها في عام 1958 من قبل أحد خبراء الآثار في نيويورك.

عودة المخطوطة إلى بلادها

في الشهر المقبل ، ستعود المخطوطة أخيرًا إلى دير كوسينيتزا، ويقدر ثمن هذه القطعة بمبلغ 500 مليون دولار، وفي عام 2009، بدأ رئيس مؤسسة “هوبي لوبي” في جمع مجموعة من آثار الشرق الأوسط للمتحف المخطط له ، والذي افتتح أبوابه في عام 2017. ومنذ البداية ، تعرضت المؤسسة لانتقادات حول ممارسات جمع الآثار العشوائية.

وقبل أشهر من افتتاح المتحف ، أعلن المدعون الفيدراليون في نيويورك أن هوبي لوبي وعائلة جرين قد حصلوا على ما لا يقل عن 5500 لوحة وغيرها من القطع الأثرية العراقية، والتي تم شحنها تحت ملصقات تصفها بشكل مضلل بأنها بلاط خزفي، ودفعت المؤسسة حينها غرامة قدرها 3 ملايين دولار ومصادرة القطع الأثرية.

لكن تبع ذلك فضائح أخرى. في عام 2019 ، أعلن المتحف أنه سيعيد 13 قطعة من الكتاب المقدس على ورق البردي ، في أعقاب مزاعم بأن القطع الأثرية قد سرقها أستاذ في جامعة أكسفورد وبيعها إلى هوبي لوبي.

آثار مزيفة ومسروقة

في مارس 2020 ، كشف تحقيق بتكليف من المتحف أن جميع مخطوطات البحر الميت كانت مزيفة . في نفس الشهر، وافق ستيف جرين على إعادة 11500 قطعة أثرية من مجموعته إلى العراق ومصر لعدم تحققه من مصدرها.

وأخيرا تنازل “هوبي لوبي” عن لوح مسماري نادر ، منقوش بجزء من ملحمة جلجامش ، إلى حكومة الولايات المتحدة ؛ تم إعادة القطعة الأثرية في النهاية إلى العراق .

قال جرين في بيان صدر عام 2020: "في عام 2009 ، عندما بدأت في الحصول على المخطوطات والآثار التوراتية لما سيشكل في النهاية المجموعة في متحف الكتاب المقدس، وكنت أعرف القليل عن حقيقة جمع القطع".

ورغم أن طرق جمع الآثار كانت عشوائية لفترة من الزمن لكن متحف الكتاب المقدس ليس وحده صاحب التاريخ المثير للقلق عن مصدر أعماله الفنية، وفي السنوات الأخيرة ، عملت المؤسسات في جميع أنحاء العالم - مؤسسة سميثسونيان - على إعادة الكنوز الثقافية المسروقة إلى الوطن .