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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس متحف الحضارة يبحث تعزيز التعاون السياحي والأثري مع السفير الصربي بالقاهرة

صدى البلد

استقبل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم السفير ميروسلاف تشيستوفيتش سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين المتحف ومتحف الفنون الأفريقية بصربيا، والتي تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة بلجراد خلال شهر يوليو الماضي.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الاجتماع بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مع تقديم شرح مبسط عن المتحف والدور الثقافي والمعرفي الذي يقوم به على الخريطة العالمية السياحية والأثرية، كما بحثا آليات تعزيز التعاون المشترك بين المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفنون الأفريقية بصربيا، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال الترميم والثقافة.

واصطحب الدكتور غنيم السفير الصربي والوفد المرافق له في جولة تعريفية داخل معامل الترميم والصيانة بالمتحف، حيث قدم لهم شرحًا تفصيليًا عن كيفية التعامل مع القطع الأثرية وطرق علاجها وترميمها، وسُبل المحافظة عليها من العوامل الجوية، وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التعامل مع القطع الأثرية وآخر الدراسات العالمية التي تشهد بها المؤسسات العلمية الكبرى.

وأعرب السفير الصربي عن سعادته لما وصل إليه المتحف القومي للحضارة المصرية من تقدم ورقي في مجال حفظ ودراسة وترميم الآثار، كما حرص الدكتور أحمد غنيم على تقديم هدية تذكاريه له.

وفي ختام الزيارة، حرص السفير الصربي على توجيه الشكر لإدارة المتحف وقياداته والعاملين به على هذا المجهود الرائع الذي يقومون به، معربا عن أمله بتكرار الزيارة مرة أخرى للتعرف أكثر على هذا الصرح العظيم. 
 

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