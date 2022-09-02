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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قصتك ملهمة.. هاني حتحوت يشيد بموهبة شادي حسين

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، على قصة اللاعب شادي حسين، وانتقاله لناديه المفضل الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "العزيز شادي حسين، قصتك ملهمة.. أنت مشجع درجة تالتة تحول إلى لاعب، لاعبٍ كفء. تألقت وقدت سيراميكا كليوبترا لسنوات وأصبحت هدافًا تاريخيًا، فجذبت انتباه ناديك المفضل، الأهلي. رغم طول الرحلة، حققت فقط نصفًا جميلًا منها، والباقي تاريخٌ كبير تصنعه بالتوفيق يا "عريس".

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عيد عبد الملك: شادي حسين الأحق بقيادة هجوم منتخب مصر.. فيديو

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شادي حسين يرفض إغراءات بيراميدز بسبب الأهلي| تفاصيل

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز تقدم بعرض قيمته 15 مليون جنيه سنويًا على شادي حسين لاعب فريق سيراميكا كليوباترا نظير ضمه في الموسم المقبل، وخطفه من الأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،شادي حسين رفض الإغراءات المالية من جانب نادي بيراميدز لتمسكه بالانتقال لصفوف الأهلي رغم أن عرض الأحمر أقل من تلك القيمة بصورة كبيرة ويصل إلى النصف.

موقف لاعبي الأهلي من الصفقات التبادلية
وأتم شبانة، صلاح محسن وأكثر من لاعب في الاهلي رفضا فكرة المبادلة مع أي لاعب آخر ومن بينها شادي حسين.

شادي حسين سيراميكا كليوباترا صلاح محسن فريق سيراميكا كليوباترا

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