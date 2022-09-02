عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى شلبي في الأهلي الموسم المقبل .. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي حصل على توقيع مصطفى شلبي الجناح الأيسر لنادي إنبي .

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" في قناة TeN" :  مصطفى شلبي وقَع للنادي الأهلي ، وسيبدأ مهمته مع القلعة الحمراء الموسم القادم ، كما أن مسئولي الأهلي يرغبون في حسم الصفقة ، خاصًة في ظل رغبة أكثر من نادِ في الظفر بخدمات اللاعب ، بعد ظهوره بشكل مميز مع الفريق البترولي هذا الموسم ، في ولاية حلمي طولان ثم جورفان فييرا ".

وأضاف: " الأهلي يسعى لتعزيز مركز الجناح ، خاصًة في ظل تراجع مستوى بيرسي تاو و ميكيسوني ، و إصابة حسين الشحات و أزمة محمود عبد المنعم كهربا"

للفيديو اضغط هنا 

 

 

حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو نجم الفريق، من الرحيل إلى صفوف الريان القطري، خلال الفترة المقبلة.

وأثار مستقبل زيزو مع الزمالك الجدل في الساعات الأخيرة، حيث تشير التقارير أن اللاعب لدية عرضا من الدوري الفرنسي من نادي نانت، بالإضافة إلى أندية خليجية أبرزها الريان القطري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “زيزو وانا بسلم عليه قالي عايز امشي افتكرته هيمشي من الاستاد قلت له كلنا هنمشي قالي لا مش عايز امشي من الزمالك أنا عايز أفضل مع الفريق”.

وتابع مرتضى منصور في حديثه قائلًا: “زيزو أكد لي أن رغبته الأولى هي الاستمرار في الزمالك”.


وأضاف: “أحمد حسام ميدو كلمني وسألني عن موقف زيزو، قلت له وصله عرض من الريان من حوالي شهر مقابل حوالي 100 مليون جنيه، وانا هقعده مش همشيه، ميدو قالي بس ده مبلغ كبير، قلت الأهم هو إسعاد الملايين من جماهير الزمالك”.

وقدم نادي الريان القطري عرضا مغريا للتعاقد مع زيزو مقابل 5 ملايين دولار، وهو ما يساوي ضعف قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يساوي 2.5 مليون دولار.

الأهلى كهربا الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك حسين الشحات إسلام صادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

عاوزه أسيب نفسي.. دنيا سمير غانم تكشف حقيقة خلافها مع هشام جمال 

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

قصتك ملهمة.. هاني حتحوت يشيد بموهبة شادي حسين

ترشيحاتنا

مصطفى شلبي في الأهلي الموسم المقبل .. تفاصيل

بعد الزيادة الجديدة.. أحدث أسعار شيري تيجو 8 |صور

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر هذا الرابط.. غدا

هل يجوز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر وما الضوابط الشرعية ؟

الحقوني أهلي بيموتوني.. فتاة من قرية مصرية تستغيث لإنقاذها من عائلتها

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر لوبيز تكشف عن صور حفل زفافها وتفاصيل ليلة العمر مع بن أفليك

ابتعدت عن السجائر ومكنتش متخيل حب الجمهور.. أبرز تصريحات محمد عبد الرحمن مع منى الشاذلي

حلقت شعرها.. طليقة جورج الراسي تثير الجدل بعد وفاته

التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

فيديو

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ