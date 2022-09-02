مصطفى شلبي في الأهلي الموسم المقبل .. تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي حصل على توقيع مصطفى شلبي الجناح الأيسر لنادي إنبي .

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" في قناة TeN" : مصطفى شلبي وقَع للنادي الأهلي ، وسيبدأ مهمته مع القلعة الحمراء الموسم القادم ، كما أن مسئولي الأهلي يرغبون في حسم الصفقة ، خاصًة في ظل رغبة أكثر من نادِ في الظفر بخدمات اللاعب ، بعد ظهوره بشكل مميز مع الفريق البترولي هذا الموسم ، في ولاية حلمي طولان ثم جورفان فييرا ".

وأضاف: " الأهلي يسعى لتعزيز مركز الجناح ، خاصًة في ظل تراجع مستوى بيرسي تاو و ميكيسوني ، و إصابة حسين الشحات و أزمة محمود عبد المنعم كهربا"

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حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو نجم الفريق، من الرحيل إلى صفوف الريان القطري، خلال الفترة المقبلة.

وأثار مستقبل زيزو مع الزمالك الجدل في الساعات الأخيرة، حيث تشير التقارير أن اللاعب لدية عرضا من الدوري الفرنسي من نادي نانت، بالإضافة إلى أندية خليجية أبرزها الريان القطري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “زيزو وانا بسلم عليه قالي عايز امشي افتكرته هيمشي من الاستاد قلت له كلنا هنمشي قالي لا مش عايز امشي من الزمالك أنا عايز أفضل مع الفريق”.

وتابع مرتضى منصور في حديثه قائلًا: “زيزو أكد لي أن رغبته الأولى هي الاستمرار في الزمالك”.



وأضاف: “أحمد حسام ميدو كلمني وسألني عن موقف زيزو، قلت له وصله عرض من الريان من حوالي شهر مقابل حوالي 100 مليون جنيه، وانا هقعده مش همشيه، ميدو قالي بس ده مبلغ كبير، قلت الأهم هو إسعاد الملايين من جماهير الزمالك”.

وقدم نادي الريان القطري عرضا مغريا للتعاقد مع زيزو مقابل 5 ملايين دولار، وهو ما يساوي ضعف قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يساوي 2.5 مليون دولار.