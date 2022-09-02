الأهلي يتفاوض مع مهاجم جابوني وهداف بالدوري المغربي .. تفاصيل

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن مفاوضات جديدة بالنادي الأهلي مع مهاجم جابوني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "مهاجم الجابون وثاني هدافي الدوري المغربي ولاعب نادي طنچه على رادار الأهلي ، والمفاوضات علي اشدها وسوف تسافر بعثة طبية للمغرب للكشف على اللاعب قبل توقيع العقود".

يعلن خلال الساعات القليلة القادمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، عن خارطة طريق تصحيح المسار للفريق الأحمر بعد أن خرج خالي الوفاض من بطولات الموسم الماضي.

وحسب مصادر خاصة لصدي البلد فإن الأهلي سوف يعلن عن المدير الفني الجديد قبل يوم الأحد المقبل ثم يبدأ في تقديم صفقات الموسم الجديد سواء المحليين أو الأجانب.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات يوم 10 سبتمبر الجاري بإستاد مختار التتش قبل أن يغادر إلي إحدى الدول الأوروبية للدخول في معسكر مغلق هناك في الفترة من 21 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر.