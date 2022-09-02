بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أحلام في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الذهبي واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل مما كشف عن ذوقها الأنيق.

تزينت أحلام في الصور بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها الجديدة إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون فستانها.

أحلام

يذكر أن كما شارك زوج الفنانة أحلام الشمسي في موقف طريف، فيديو جديد وقال “ أحلام الكابتن يقول 91 شنطة رحنا بـ 21 شنطة ورجعنا بـ 91 ” فردت بابتسامة قائلة “ بس 70 شنطة فرق”