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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتوقعات بسقوط أمطار| فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة   الأرصاد   الجوية، إن هناك استمرارا في نشاط الرياح ، اليوم، وهو ما يسبب الشعور بتحسن الأحوال الجوية، خاصة مع دخول ساعات المغرب ، موضحة أن نشاط الرياح يتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو مترا في الساعة .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي ، وامتداد في العروض الوسطى ، مما يتسبب في وجود سحب منخفضة، ومتوسطة والتي تساعد على تخفيف حدة أشعة الشمس .

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ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة   الأرصاد  الجوية ، أن نسبة الرطوبة في الصباح تتجاوز 40 % على القاهرة الكبرة ، وتتجاوز 60 % على السواحل الشمالية ، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل 33 درجة مئوية .

وأكملت ، أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية ، خلال فترات الليل تتجاوز 90 % ، و 85  % على القاهرة الكبرى ، ولكن لا نشعر بها بسبب نشاط الرياح .

ونوهت ، أن هناك تكو للشبورة المائية خلال الأيام المقبلة ، ناصحة بضرورة القيادة السيارات بهدوء ، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار اليوم على سواحل البحر الأحمر . 
 

الأرصاد توك شو الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم برنامج هذا الصباح

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