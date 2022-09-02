عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد القصف الإسرائيلي.. استئناف العمل في مطار حلب اليوم

صدى البلد

أعلنت وزارة النقل السورية أن مطار حلب الدولي سيستأنف العمل بشكل كامل ابتداءً من ظهيرة اليوم الجمعة. 

وجاء في بيان وزارة النقل، اليوم، "تتابع كوادرنا الفنية في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع شركاتنا الوطنية المختصة ترميم وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي ليلة أمس". 

الكوادر الفنية "تكثف جهودها"، لـ"استئناف تشغيل المطار ضمن إجراءات السلامة والأمان وتأمين هبوط وإقلاع الطائرات وتخديم المسافرين وعودته بشكلٍ كامل للخدمة بدءاً من اليوم الجمعة في الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي دون أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة كالمعتاد"، وفقاً للبيان.  

فيما أشارت إلى أن مطار دمشق الدولي، الذي تعرض أيضاً لهجمة اسرائيلية في ذات اليوم، قد توقفت بعض التجهيزات، وذلك "لا يؤثر على عمل المطار وهو مستمر بتقديم وتخديم حركة الملاحة الجوية بشكلٍ طبيعي". 

وكانت قد طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة "الاعتداءات الإسرائيلية" على الأراضي السورية باعتبارها "خرقاً للسيادة وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين". 

وحمّلت اسرائيل "المسؤوليات القانونية والأخلاقية والسياسية والمالية عن استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل متعمد". 

وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قالت في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "إنه عند حوالي الساعة  20.00 من مساء يوم الأربعاء قامت (إسرائيل) بشن عدوان جوي على مطار حلب التجاري الدولي بضربة صاروخية أدت إلى إصابة المهبط بأضرار جسيمة تسببت بخروجه عن الخدمة وأدت إلى تدمير محطة المساعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها عن الخدمة".

في السياق، حذّر وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، من أن اسرائيل "تلعب بالنار"، وتعرّض الأوضاع الأمنية في المنطقة لـ"التفجير"، وذلك تعليقاً منه على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بلده، وفقاً لـ(سانا). 

وجاء ذلك في تغريدة للمقداد، الخميس ، نشرها موقع وزارة الخارجية الرسمي، قائلاً: "إن سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلاً".

واستهدفت ضربات إسرائيلية عدة، مطار حلب في شمال سوريا،الاربعاء وفق ما افادت وكالة الانباء الرسمية سانا، متحدثة عن أضرار مادية.

سوريا.. القوات التركية تستهدف الحسكة بقذائف صاروخية

سوريا تكشف حجم أضرار الضربة الإسرائيلية الأخيرة

الخارجية سوريا إسرائيل حلب وزارة الخارجية مطار الرحلات الجوية وزارة النقل السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

ترشيحاتنا

ثأر منع ارتباطهما.. فتاة سورية تنهي حياتها ثم يلحقها حبيبها بمأساوية

تمديد حظر الطيران لجنوب ووسط روسيا إلى 10 سبتمبر الجاري

موسكو: الغرب يعرقل تزويد السوق العالمي بالغذاء

هل يقوم الزواج على الحقوق والواجبات ؟ خطأ يفهمه الكثير

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. أسعار العملات اليوم

المستقبل مخبي إيه للمهندسين.. تأسيس نقابة التكنولوجيين وتحويل طلاب التعليم الفني لكلياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي| سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان فينسيا

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ