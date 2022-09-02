بعد القصف الإسرائيلي.. استئناف العمل في مطار حلب اليوم

أعلنت وزارة النقل السورية أن مطار حلب الدولي سيستأنف العمل بشكل كامل ابتداءً من ظهيرة اليوم الجمعة.

وجاء في بيان وزارة النقل، اليوم، "تتابع كوادرنا الفنية في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع شركاتنا الوطنية المختصة ترميم وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي ليلة أمس".

الكوادر الفنية "تكثف جهودها"، لـ"استئناف تشغيل المطار ضمن إجراءات السلامة والأمان وتأمين هبوط وإقلاع الطائرات وتخديم المسافرين وعودته بشكلٍ كامل للخدمة بدءاً من اليوم الجمعة في الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي دون أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة كالمعتاد"، وفقاً للبيان.

فيما أشارت إلى أن مطار دمشق الدولي، الذي تعرض أيضاً لهجمة اسرائيلية في ذات اليوم، قد توقفت بعض التجهيزات، وذلك "لا يؤثر على عمل المطار وهو مستمر بتقديم وتخديم حركة الملاحة الجوية بشكلٍ طبيعي".

وكانت قد طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة "الاعتداءات الإسرائيلية" على الأراضي السورية باعتبارها "خرقاً للسيادة وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وحمّلت اسرائيل "المسؤوليات القانونية والأخلاقية والسياسية والمالية عن استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل متعمد".

وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قالت في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "إنه عند حوالي الساعة 20.00 من مساء يوم الأربعاء قامت (إسرائيل) بشن عدوان جوي على مطار حلب التجاري الدولي بضربة صاروخية أدت إلى إصابة المهبط بأضرار جسيمة تسببت بخروجه عن الخدمة وأدت إلى تدمير محطة المساعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها عن الخدمة".

في السياق، حذّر وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، من أن اسرائيل "تلعب بالنار"، وتعرّض الأوضاع الأمنية في المنطقة لـ"التفجير"، وذلك تعليقاً منه على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بلده، وفقاً لـ(سانا).

وجاء ذلك في تغريدة للمقداد، الخميس ، نشرها موقع وزارة الخارجية الرسمي، قائلاً: "إن سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلاً".

واستهدفت ضربات إسرائيلية عدة، مطار حلب في شمال سوريا،الاربعاء وفق ما افادت وكالة الانباء الرسمية سانا، متحدثة عن أضرار مادية.