ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص في القاهرة لمحاربة الغش التجاري

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع مصنوعات جلدية كائن في باب الشعرية بالقاهرة وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات من المصنوعات الجلدية " أحزمة " مجهولة المصدر " مقلدة" ومنسوبة لعلامات تجارية عالمية وبدون بيانات تدل علي مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما عُثر بداخل المصنع على (4600 حزام منتج نهائى أنواع وأشكال مختلفة – 1500حزام تحت التصنيع وجميعها مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 7ماكينة تصنيع).

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

8d17a8eb-5908-4c0e-86ec-3ee2f831a366