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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

صحة قنا توقع الكشف على 1300 مواطن في العزب بدشنا

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية العزب التابعة لمركز دشنا ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة ".

 

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١٣٠٠ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٣٩٧حالة طب وجراحة العيون، ٣٣٢حالة طب أطفال، ٣١٠ حالة أمراض باطنة ، ١١٠ حالة جراحة عامة ، ٨٤ حالة تنظيم الأسرة، ٦٧ حالة أمراض نساء وتوليد "فضلاً عن إجراء فحوصات معملية لـ ٩٨ حالة.

 

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وأشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقاً من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

 

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا: قدمت القافلة خدمات توعية، جرى خلالها عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ١٠٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعى.

 

وتابع تاوضروس: كما قدمت القافلة خدمات التوعية، بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، و صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

قافلة طبية بقنا

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