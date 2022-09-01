بأسعار مخفضة تصل إلى 30%..افتتاح معرض "أهلا مدارس" بمدينة قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الخميس ، معرض "أهلا مدارس" بميدان الساعة بمدينة قنا ، لتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، و ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .



قال محافظ قنا، إن المعرض يوفر جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% ، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

و أكد الداودى، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إن المديرية بالتنسيق مع الغرفة التجارية أقامت 8 معارض أهلا مدارس ، منها معرضين بمدينة قنا" ميدان الساعة - ميدان الشهيد"، ومعرض بمدينة دشنا بشارع المركز ، ومعرض بمدينة قفط بجوار مقر الوحدة المحلية للمدينة، ومعرض بمدينة فرشوط بجوار مسجد الغريب بالمدينة.

و تابع السيد، ومعرض بمدينة قوص خلف المزلقان، ومعرض بمدينة نقادة بجوار موقف سيارات الأجرة ، ومعرض بمدينة أبوتشت بجوار القاعة الفرعونية، كما يجرى التجهيز لإفتتاح معرض أهلا مدارس بمركزى نجع حمادى والوقف خلال أيام.