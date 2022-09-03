عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المشدد 7سنوات.. عقوبات رادعة تواجه مستريحة الملابس في سوهاج

حبس سيدة
حبس سيدة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صاحبة محل ملابس جاهزة ، مقيمة بمحافظة سوهاج، عقب قيامها بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية .

 

وبإجراء التحريات تبين استيلاءها على مبالغ مالية بلغت  9 مليون جنيه، و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها ،و  بمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

العقوبة وفقا للقانون

 

عاقبت  المادة رقم 336 من قانون العقوبات بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها. 

وزارة الداخلية سوهاج الملابس الجاهزة أرباح قانون العقوبات حبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

رئيس مسابقات الكاف يفجر مفاجأة: الأهلي قد يشارك بكأس العالم للأندية| فيديو

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

السكر رخص .. الكيلو بقى بكام للمستهلك في البقالة | السعر مفاجأة

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| تحدي على تيك توك يتسبب في مقتل الأطفال.. و5 ملحقات خبيثة في جوجل كروم تدمر جهازك

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

أسماء يوم القيامة .. سبب تنوعها ومعناها

بعد تصريح وزيرة التضامن.. كيف تحقق المرأة الذكية التوازن بين الأسرة والعمل؟

بـ25 ألف جنيه.. زيادة أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر| صور

مبلغ صادم.. سعر خرافي لـ حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ صادم.. سعر خرافي لـ حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

طريقة عمل كبسة الدجاج بالصور

فيديو

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

محمد عطية: لابد من محاسبة مسربي تقرير كشف عذرية نيرة أشرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ