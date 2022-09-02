هرباً من ارتفاع درجات الحرارة.. إقبال كبير على شواطئ مصيف بلطيم| صور

توافد عدد كبير من أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، "رحلات اليوم الواحد"، اليوم الجمعة، إضافة إلى توافد عدد كبير من محافظات القاهرة والدلتا، لقضاء عدد من الأيام بمصيف بلطيم، هروباً من ارتفاع درجات الحرارة، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ ال 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الألعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.



وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتواجد 70 فرداً إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي "موتوسيكل مائي" و 3 لنشات بحرية، مُؤَكِّدًا أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

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