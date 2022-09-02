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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هرباً من ارتفاع درجات الحرارة.. إقبال كبير على شواطئ مصيف بلطيم| صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

توافد عدد كبير من أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، "رحلات اليوم الواحد"، اليوم الجمعة، إضافة إلى توافد عدد كبير من محافظات القاهرة والدلتا، لقضاء عدد من الأيام بمصيف بلطيم، هروباً من ارتفاع درجات الحرارة، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ ال 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ.

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 وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الألعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.


ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.


وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتواجد 70 فرداً إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي "موتوسيكل مائي" و 3 لنشات بحرية، مُؤَكِّدًا أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

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محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ البحر المتوسط محافظة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جيت سكي رئيس مدينة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ موتوسيكل مائي

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