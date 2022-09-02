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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يتفقد فرع نادي النادي بشيراتون قبل التشغيل التجريبي غدا

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة، فرع نادى النادى بشيراتون بمصر الجديدة؛ للاطمئنان على جاهزية مختلف الإنشاءات قبل التشغيل التجريبي للنادى غداً. 

اطلع الوزير على جميع التجهيزات الخاصة بتشغيل البنية التحتية بالنادى من "ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات"، وكذا الوقوف على اللمسات النهائية بشأن ملء حمام السباحة الأوليمبى، وتجهيز صالة الجيم، وصالة الجمباز. 

ومن المقرر، أن يتم التشغيل التجريبي لفرع نادى النادى بشيراتون غداً السبت ببدء الأكاديميات الرياضية بالملاعب والصالات الجاهزة للتشغيل، بجانب المُضى فى الانتهاء من الأعمال النهائية بباقى المكونات الإنشائية. 

قال الدكتور أشرف صبحى :"سلسلة نادى النادى أصبحت علامة مميزة بما تتيحه من خدمات شبابية ورياضية للمواطنين والنشء والشباب، وتراعى وزارة الشباب والرياضة أن يتوافر بها كافة المقومات والإمكانيات من بنية تحتية متنوعة تلبى رغبات الأعضاء"، مشيراً إلى أن فرع نادى النادى بشيراتون يمثل صرحاً رياضياً جديداً يُضاف إلى قيمة المنشآت التابعة للوزارة. 

وجه وزير الرياضة المعنيين بإدارة وتشغيل نادى النادى بشيراتون بمتابعة كل التفاصيل التى ستطرأ خلال فترة التشغيل التجريبي للنادى، وتقييم الأداء للوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية؛ تمهيداً للتشغيل الرسمى للنادى بكامل طاقته.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ملاعب كرة القدم صالة البولينج حمام السباحة الأوليمبى

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