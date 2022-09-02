فيفا ويويفا يدينان الهجوم المسلّح على مقر اتحاد الكرة التركي

أدان الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم الهجوم الذي تعرض له الاتحاد التركي لكرة القدم أمس الخميس، بعد عنف مسلح وقع ضد أفراد وممتلكات الاتحاد دون أن يسفر عن إصابات.



وقال الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان مشترك مع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم :" حدث عمل مرعب من أعمال العنف المسلح ضد أفراد وممتلكات الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) في مقر اتحاد تركيا لكرة القدم في اسطنبول".



وأضاف :"على الرغم من أننا نشعر بالارتياح لأن هذه الأعمال لم تسفر عن وجود أية إصابات، إلا أننا نأسف لأنه لا يزال هناك أشخاص قادرون على ارتكاب مثل هذه الجرائم دون احترام لحياة الإنسان أو سلامته".

ويدين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا العمل العنيف، كما يعبر كل منهما عن دعمه الكامل لـلاتحاد التركي لكرة القدم وموظفيه في هذا الوقت العصيب.



وأوضح البيان :"العنف مرض لا يمكن التسامح معه بأي شكل من الأشكال".



