عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا ويويفا يدينان الهجوم المسلّح على مقر اتحاد الكرة التركي

صدى البلد

أدان الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم الهجوم الذي تعرض له الاتحاد التركي لكرة القدم أمس الخميس، بعد عنف مسلح وقع ضد أفراد وممتلكات الاتحاد دون أن يسفر عن إصابات.


وقال الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان مشترك مع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم :" حدث عمل مرعب من أعمال العنف المسلح ضد أفراد وممتلكات الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) في مقر اتحاد تركيا لكرة القدم في اسطنبول".


وأضاف :"على الرغم من أننا نشعر بالارتياح لأن هذه الأعمال لم تسفر عن وجود أية إصابات، إلا أننا نأسف لأنه لا يزال هناك أشخاص قادرون على ارتكاب مثل هذه الجرائم دون احترام لحياة الإنسان أو سلامته".

ويدين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا العمل العنيف، كما يعبر كل منهما عن دعمه الكامل لـلاتحاد التركي لكرة القدم وموظفيه في هذا الوقت العصيب.


وأوضح البيان :"العنف مرض لا يمكن التسامح معه بأي شكل من الأشكال".


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

اختار الزمالك .. نجم زولت البلجيكي يقترب من فسخ تعاقده رسميًا

موضوعات متعلقة

زيارة خارجية غامضة لمسئول كبير بالأهلي تكشف هوية المدرب الجديد.. خاص

أزمة بين الأهلي وسواريش بسبب الشرط الجزائي.. تفاصيل

سواريش يستدعي مدير أعماله لحسم موقفه النهائي مع الأهلي

40 مليون جنيه مكافآت الدوري في الزمالك

تغيير مسمى الدوري السعودي إلى بطولة روشن

صدى البلد يحصل على خطة تعظيم موارد الأهلي قبل اجتماع مجلس الإدارة.. تفاصيل

بلاغات جديدة للاتحاد الألماني للسباحة بسبب حالات اعتداء جنسي

زيادة حدة الغضب في الأهلي ضد عمرو شاهين .. تفاصيل

ترشيحاتنا

اتجوزته غصب بعد ما حملت منه.. طليقة جورج الراسي تكشف أسرارًا صادمة

روسيا تقطع الغاز بالكامل عن أوروبا إلى أجل غير مسمى

حذف كلمة إزالة من مقبرة طه حسين بـ حي الخليفة | شاهد

القردة كانت بتعضه من ودنه.. مواقف طريفة جمعت علي عبد الخالق وأحمد زكي

بـ مسجد السيدة نفيسة .. صلاة جنازة علي عبد الخالق ظهر غدٍ

سر لخبطة أحوال أصحاب برج الجدي دائما.. و3 حلول تغيير حياتهم 180 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان وحذاء درة في مهرجان فينيسيا.. لن تتوقعه

بحذاء غريب.. درة تخضع لجلسة تصوير جديدة من فينيسيا|صور

إزاى تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل طاجن مكرونة بكبدة الفراخ

أعراض سرطان الدم وعوامل خطورته.. علامات صادمة

فيديو

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ