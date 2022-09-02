عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تخاطب الإسماعيلي.. تفاصيل

رابطة الاندية
رابطة الاندية

أرسلت رابطة الأندية المحترفة مخاطبات رسمية لأندية الدوري الممتاز من بينهم الإسماعيلي من أجل اختيار مرشحيها لانتخابات الرابطة بشأن تشكيل المكتب التنفيذي الجديد وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الأقسام فى الموسم الجديد مع شروط الترشح بعد تعديلها وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور.

txt

سيد بازوكا: الإسماعيلي يعاني من عدم الاستقرار خلال الـ7 سنوات الأخيرة

فى سياق متصل تبحث رابطة الأندية زيادة عدد الحضور الجماهيري بالنسخة الجديدة إلى 20 آلف مشجع لكل نادٍ وذلك بعد المظهر المشرف الذى قدمته الجماهير فى النسخة المنقضية للبطولة.

ويذكر أن الرابطة قد أعلنت انطلاق النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز منتصف أكتوبر المقبل حسب تصريحات رئيسها أحمد دياب.

يحيى الكومي يحدد هوية مدرب الإسماعيلي الجديد

 

استقر يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي على تعيين مدرب أجنبي جديد يقود الدراويش في الفترة المقبلة خلفا لحمزة الجمل الذي تم توجيه الشكر له .

ويرى الكومي أن المرحلة المقبلة تتطلب تواجد مدير فني أجنبي لقيادة الإسماعيلي في الموسم الكروي الجديد والمنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري

وكان الكومي أعلن إن من أهم أسباب قرار رحيل الجمل هو عدم اعتماده على الصفقات التي تم التعاقد معها مشيرا إنه طلب مشاركة عدد من اللاعبين من أجل تسويقهم ولكن المدير الفني رفض وهو ما يضر بمصالح الدراويش في زيادة موارده المالية خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها .

وأبدى حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اندهاشه من الأنباء التي تشير إلى قرار يحيى الكومي رئيس النادي بتوجيه الشكر له والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق .

وقال الجمل إن ما حققه مع الإسماعيلي يعد إنجازا كبيرا وفخر له بعد أن نجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بعد الموقف الصعب الذي كان يعيشه الإسماعيلي وكان الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثاني.

 

رابطة الأندية المحترفة الدوري الممتاز الاسماعيلي أحمد دياب الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

اختار الزمالك .. نجم زولت البلجيكي يقترب من فسخ تعاقده رسميًا

ترشيحاتنا

روسيا تقطع الغاز بالكامل عن أوروبا إلى أجل غير مسمى

حذف كلمة إزالة من مقبرة طه حسين بـ حي الخليفة | شاهد

القردة كانت بتعضه من ودنه.. مواقف طريفة جمعت علي عبد الخالق وأحمد زكي

بـ مسجد السيدة نفيسة .. صلاة جنازة علي عبد الخالق ظهر غدٍ

سر لخبطة أحوال أصحاب برج الجدي دائما.. و3 حلول تغيير حياتهم 180 درجة

يوم الجمعة .. للمهموم في آخر ساعاته احرص على هذه الأدعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان وحذاء درة في مهرجان فينيسيا.. لن تتوقعه

بحذاء غريب.. درة تخضع لجلسة تصوير جديدة من فينيسيا|صور

إزاى تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل طاجن مكرونة بكبدة الفراخ

أعراض سرطان الدم وعوامل خطورته.. علامات صادمة

فيديو

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ