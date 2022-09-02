رابطة الأندية تخاطب الإسماعيلي.. تفاصيل

أرسلت رابطة الأندية المحترفة مخاطبات رسمية لأندية الدوري الممتاز من بينهم الإسماعيلي من أجل اختيار مرشحيها لانتخابات الرابطة بشأن تشكيل المكتب التنفيذي الجديد وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الأقسام فى الموسم الجديد مع شروط الترشح بعد تعديلها وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور.

فى سياق متصل تبحث رابطة الأندية زيادة عدد الحضور الجماهيري بالنسخة الجديدة إلى 20 آلف مشجع لكل نادٍ وذلك بعد المظهر المشرف الذى قدمته الجماهير فى النسخة المنقضية للبطولة.

ويذكر أن الرابطة قد أعلنت انطلاق النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز منتصف أكتوبر المقبل حسب تصريحات رئيسها أحمد دياب.

يحيى الكومي يحدد هوية مدرب الإسماعيلي الجديد

استقر يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي على تعيين مدرب أجنبي جديد يقود الدراويش في الفترة المقبلة خلفا لحمزة الجمل الذي تم توجيه الشكر له .

ويرى الكومي أن المرحلة المقبلة تتطلب تواجد مدير فني أجنبي لقيادة الإسماعيلي في الموسم الكروي الجديد والمنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري

وكان الكومي أعلن إن من أهم أسباب قرار رحيل الجمل هو عدم اعتماده على الصفقات التي تم التعاقد معها مشيرا إنه طلب مشاركة عدد من اللاعبين من أجل تسويقهم ولكن المدير الفني رفض وهو ما يضر بمصالح الدراويش في زيادة موارده المالية خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها .

وأبدى حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اندهاشه من الأنباء التي تشير إلى قرار يحيى الكومي رئيس النادي بتوجيه الشكر له والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق .

وقال الجمل إن ما حققه مع الإسماعيلي يعد إنجازا كبيرا وفخر له بعد أن نجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بعد الموقف الصعب الذي كان يعيشه الإسماعيلي وكان الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثاني.