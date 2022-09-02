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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيد : الهجوم على كمين رفح 2012 كان لـ عزل المشير طنطاوي

صدى البلد

أكد اللواء عبد الكريم السيد الخبير الأمني، أن الهدف من الهجوم على كمين رفح فى 5 أغسطس 2012 كان عزل المشير طنطاوي.

وأضاف عبد الكريم السيد  خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" على قناة “صدى البلد”،تقديم  الإعلامي مصطفى بكري، أن المعزول محمد مرسى أمر بإلغاء عملية ضد قيادات الجماعات الإرهابية في سيناء.

الشهيد أحمد منسى

أكد عبد الكريم السيد، أنه كان صديقا للشهيد البطل أحمد منسي، الذي استشهد يوم 7 يوليو من عام 2017 دفاعا عن كمين البرث في سيناء ضد الجماعات الإرهابية، وعاشا معا أوقاتا سعيدة ونفذا العديد من العمليات العسكرية ضد الإرهاب.

روى الخبير الأمني أن منسي كان دائم الابتسامة، وذا شخصية مميزة وكان راقيا في أسلوبه وحديثه، ومحبوبا من الجميع.

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