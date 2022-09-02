المخرج قال دي الحكومة.. قصة خلاف طارق الدسوقي وعفاف شعيب في حصاد الشر

كشف الفنان طارق الدسوقي لأول مرة، عن تفاصيل خلافه الشهير بالفنانة عفاف شعيب، موضحا أنه تعاقد مع المنتج رياض العريان عقب تخرجه في معهد الفنون المسرحية ليقوم ببطولة عدة مسلسلات "حصاد الشر وموسى بن نصير والعائدون من النار وحافة الهاوية" إلى أن انتهت العلاقات بينهما بسبب خلاف مع الفنانة عفاف شعيب.



وأضاف طارق الدسوقي، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج "بالخط العريض" على شاشة الحياة، أنه حدثت مشكلة مع الفنانة عفاف شعيب زوجة المنتج رياض العريان أثناء تصوير مسلسل حصاد الشر، حيث حدث تعديل في المشهد الرئيسي للمسلسل وقلت رأيي في التعديل ووصل الكلام للفنانة عفاف شعيب وقالت "هو طارق هينظر علينا؟" واحتدم النقاش بيننا وتسبب ذلك في انتهاء عملي مع المنتج رياض العريان الذي قال لي "دي الحكومة" قاصدا بذلك الفنانة عفاف شعيب، ولكن الآن صارت العلاقات جيدة والحاجة عفاف أخت وصديقة.



وأشار "الدسوقي"، إلى أنه قام بأداء ٢٥ مسلسلا في القطاع الخاص بدول الخليج، وأنه في عام ١٩٩٠بدأ تعاونه مع قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري.