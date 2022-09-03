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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك راغبي حضور كأس لوسيل في قطر

صدى البلد

 

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك عن مفاجأة سارة لجماهير نادي الزمالك قبل لقاء كأس “لوسيل” المقرر اقامته في قطر امام الهلال السعودي. 

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية في برنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك إن، صباحاََ سيتم الإعلان عن تفاصيل رحلات الجماهير المتوجهة لقطر لحضور كأس “لوسيل”. 

 

وأضاف عضو مجلس ادارة الزمالك أن، الزمالك أتم الاتفاق على 6 طائرات لنقل جماهير الزمالك لقطر في رحلة يوم واحد ورحلات يومين وثلاثة ايام. 

 

وتابع: يوجد رحلات تناسب الجميع وسوف يتم الاعلان عنها بالتفاصيل لمن يرغب السفر من الجماهير والمحبين للزمالك. 

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إتمام جلسة حوارية بين أمير مرتضى ووالد أحمد سيد زيزو وسوف يتم الاعلان عن اتمام الصفقة لمدة ثلاث سنوات رسمياََ بعد دقائق.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج زملكاوي المذاع على فضائية نادي الزمالك، أن زيزو أتم صفقته مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات بعد جلسة مميزة دارت بين والده وبين أمير مرتضى منصور في وجود زيزو.

وأكمل: والد زيزو رجل رائع وأكن له كل احترام وتقدير وذلك بسبب موقفه المحترم الذي وجدته منه خلال الحديث معه عن إتمام صفقة زيزو.

وأشار المستشار مرتضى منصور إلى أن، زيزو من أفضل لاعبي أفريقيا وهو الأفضل في مصر، وهذا بالأرقام وبشهادة الجميع.

وأكمل: جماهير الزمالك في هذه اللحظة في أسعد لحظات حياته، ونسعى دائماََ لذلك الأمر. 

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