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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سيراميكا كليوباترا: مستعد لضم كهربا وأبو جبل لم يعرض علينا.. فيديو

صدى البلد

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، عن استعداده للتعاقد مع محمود كهربا من النادي الأهلي.

وقال "سامي" في تصريحات تلفزيونية: "لو أصبح كهربا متاحًا في الفترة القادمة سينضم إلى سيراميكا من بكرة، كما أرغب في التعاقد مع محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام لاعبي الأهلي".

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وأكد أنه تم إتمام التعاقد مع صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، ثنائي الأهلي، لفريقه مقابل رحيل شادي حسين ومصطفى سعد ميسي إلى القلعة الحمراء.

وتابع في تصريحات أن ياسر ريان "مهاجم متميز، وسيظهر بصورة قوية في الموسم الجديد.. أما صلاح محسن فسبق أن دربته في سموحة، وأعلم قدراته جيدًا".

وأضاف أن حسام حسن لن ينضم إلى سيراميكا كليوباترا لأنه يفضِّل البقاء في الأهلي حيث يشعر أنه لم يحصل على فرصته مع الفريق.

وتابع: "حسام لم يشارك باستمرار مع (المدرب السابق) موسيماني، ولن يستعيد مستواه بمجرد رحيل المدير الفني".

لكنه استبعد في المقابل ضم أحد حارسي الأهلي علي لطفي ومصطفى شوبير، مؤكدًا أن هناك حراسًا مميزين آخرين في الدوري، ويسعى لضم أحدهم مثل محمد بسام حارس الطلائع، والهاني سليمان حارس سموحة، بجانب وجود عامر عامر في الفريق.

وأكد أنه لم يتفاوض مع ثنائي الزمالك عمر السعيد ويوسف إبراهيم أوباما، كما أن الحارس محمد أبوجبل لم يُعرض على سيراميكا. 

 

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