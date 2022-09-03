عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبرx ترند.. الهام شاهين: علي عبد الخالق أول من اكتشفني ..هاشتاج زيزو يتصدر تويتر..أسماء جلال تخطف أنظار جمهورها

زيزو
زيزو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

الهام شاهين: علي عبد الخالق أول من اكتشفني وإضافة كبيرة فى حياتي الفنية

نعت الفنانة الهام شاهين المخرج علي عبد الخالق الذي وافته المنية مساء امس الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد مستشفيات القاهرة.


وكتبت الهام شاهين  عبر حسابها علي "إنستجرام" قائلة: الله يرحم المخرج العظيم علي عبد الخالق مخرج عظيم .. أول من إكتشفنى و قدمنى فى فيلم العار .. ثم الفيلم التليفزيونى إنهم يسرقون عمرى .. ثم فيلم الجنتل ..ثم فيلم عليه العوض .. ثم مسلسل نجمة الجماهير .. و أيضا فيلم خادمه و لكن . . فيلم كوميدي رومانسي غنائى أنا قدمت معه أدوار مختلفة دائما .. و هو إضافة كبيرة فى حياتى الفنيه تاريخ طويل جمعنا فى أعمال أعتز بها جداً ..مخرج رائع أثرى الحياه الفنية بأفلام قيمة ..الفنان لا يموت .. يعيش بأفلامه

 

بعد تجديد تعاقده 3 مواسم ..هاشتاج زيزو يتصدر الترند.. ومغردون: نورت بيتك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج زيزو بعد ان  أعلن مرتضى منصور  التجديد لـ أحمد سيد "زيزو" هداف الفريق الأبيض ثلاثة مواسم.

 

خالص العزاء.. كريم فهمي ينعي شقيقة محمود الخطيب

نعى الفنان كريم فهمي ، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء امس الجمعة.

وكتب علي  صفحته الرسمية عبر إنستجرام :خالص العزاء للكابتن محمود الخطيب ولأسرته السيدة شقيقة اللهم اغفرلها و ارحمها و الهم ذويها الصبر و السلوان.

 

ببالغ الحزن والأسى.. فرج عامر ينعي شقيقة محمود الخطيب بكلمات مؤثرة

نعى فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء أمس الجمعة.

وكتب  فرج عامر على  صفحته الرسمية عبر تويتر: ببالغ الحزن والأسى وبالنيابة عن جميع افراد  اسرتي وعن نفسي أتقدم بتعازينا القلبية للكابتن محمود الخطيب وجميع افراد اسرته في وفاة شقيقة سيادته. للفقيدة الرحمه وللاسرة خالص العزاء.

 

بهاف ستومك.. أسماء جلال تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة هاف ستومك باللون البرتقالي، مما حازت على إعجاب متابعيها .

إلهام شاهين على عبد الخالق أحمد سيد زيزو كريم فهمي فرج عامر الكابتن محمود الخطيب أخبار أسماء جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

رئيس مسابقات الكاف يفجر مفاجأة: الأهلي قد يشارك بكأس العالم للأندية| فيديو

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

إيبوكا مهاجم إنبي ينتقل إلى المصري البورسعيدي.. عمر ربيع ياسين يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

بسبب إضراب الطيارين.. ماذا يحدث داخل شركة لوفتهانزا الألمانية؟

حكم رد الدين بعملة مختلفة .. دار الإفتاء توضح

إصابة 8 أشخاص في انفجار داخل مصفاة للنفط بكندا

ميريهان حسين وسارة سلامة الأجرأ.. إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

أخبار السيارات| 5 سيارات SUV موديل 2022 باقة 500 ألف جنيه.. زيادة أسعار شيري تيجو 7 وهافال جوليان 2022 .. 30 ألف جنيه ارتفاعا في أسعار هيونداي i10

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريح وزيرة التضامن.. كيف تحقق المرأة الذكية التوازن بين الأسرة والعمل؟

مبلغ صادم.. سعر خرافي لـ حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

فيديو

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

محمد عطية: لابد من محاسبة مسربي تقرير كشف عذرية نيرة أشرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ