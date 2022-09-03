خبرx ترند.. الهام شاهين: علي عبد الخالق أول من اكتشفني ..هاشتاج زيزو يتصدر تويتر..أسماء جلال تخطف أنظار جمهورها

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

الهام شاهين: علي عبد الخالق أول من اكتشفني وإضافة كبيرة فى حياتي الفنية

نعت الفنانة الهام شاهين المخرج علي عبد الخالق الذي وافته المنية مساء امس الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد مستشفيات القاهرة.



وكتبت الهام شاهين عبر حسابها علي "إنستجرام" قائلة: الله يرحم المخرج العظيم علي عبد الخالق مخرج عظيم .. أول من إكتشفنى و قدمنى فى فيلم العار .. ثم الفيلم التليفزيونى إنهم يسرقون عمرى .. ثم فيلم الجنتل ..ثم فيلم عليه العوض .. ثم مسلسل نجمة الجماهير .. و أيضا فيلم خادمه و لكن . . فيلم كوميدي رومانسي غنائى أنا قدمت معه أدوار مختلفة دائما .. و هو إضافة كبيرة فى حياتى الفنيه تاريخ طويل جمعنا فى أعمال أعتز بها جداً ..مخرج رائع أثرى الحياه الفنية بأفلام قيمة ..الفنان لا يموت .. يعيش بأفلامه

بعد تجديد تعاقده 3 مواسم ..هاشتاج زيزو يتصدر الترند.. ومغردون: نورت بيتك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج زيزو بعد ان أعلن مرتضى منصور التجديد لـ أحمد سيد "زيزو" هداف الفريق الأبيض ثلاثة مواسم.

خالص العزاء.. كريم فهمي ينعي شقيقة محمود الخطيب

نعى الفنان كريم فهمي ، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء امس الجمعة.

وكتب علي صفحته الرسمية عبر إنستجرام :خالص العزاء للكابتن محمود الخطيب ولأسرته السيدة شقيقة اللهم اغفرلها و ارحمها و الهم ذويها الصبر و السلوان.

ببالغ الحزن والأسى.. فرج عامر ينعي شقيقة محمود الخطيب بكلمات مؤثرة

نعى فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء أمس الجمعة.

وكتب فرج عامر على صفحته الرسمية عبر تويتر: ببالغ الحزن والأسى وبالنيابة عن جميع افراد اسرتي وعن نفسي أتقدم بتعازينا القلبية للكابتن محمود الخطيب وجميع افراد اسرته في وفاة شقيقة سيادته. للفقيدة الرحمه وللاسرة خالص العزاء.

بهاف ستومك.. أسماء جلال تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة هاف ستومك باللون البرتقالي، مما حازت على إعجاب متابعيها .