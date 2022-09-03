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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الهام شاهين: علي عبد الخالق أول من اكتشفني وإضافة كبيرة فى حياتي الفنية

المخرج علي عبدالخالق
المخرج علي عبدالخالق

نعت الفنانة الهام شاهين المخرج علي عبد الخالق الذي وافته المنية مساء امس الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد مستشفيات القاهرة.


وكتبت الهام شاهين  عبر حسابها علي "انستجرام" قائلة: الله يرحم المخرج العظيم علي عبد الخالق مخرج عظيم .. أول من إكتشفنى و قدمنى فى فيلم العار .. ثم الفيلم التليفزيونى إنهم يسرقون عمرى .. ثم فيلم الجنتل ..ثم فيلم عليه العوض .. ثم مسلسل نجمة الجماهير .. و أيضا فيلم خادمه و لكن . . فيلم كوميدي رومانسي غنائى أنا قدمت معه أدوار مختلفة دائما .. و هو إضافة كبيرة فى حياتى الفنيه تاريخ طويل جمعنا فى أعمال أعتز بها جداً ..مخرج رائع أثرى الحياه الفنية بأفلام قيمة ..الفنان لا يموت .. يعيش بأفلامه

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توفى مساء امس الجمعة المخرج الكبير على عبد الخالق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ87 عام,، وأعلن هشام نجل المخرج الراحل وفاة والده قائلا: البقاء لله أبي في ذمة الله.


وكان المخرج الراحل على عبدالخالق  قد كشف عن  تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc :"بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة ".


وأضاف على عبد الخالق “:من المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام، وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30 ألف جنيه قابلة للزيادة”.

 

جدير بالذكر ان أعمال المخرج علي عبدالخالق اقتربت من 50 عملاً فنياً ما بين السينما والدراما، واستطاع ان يترك بصمة فنية في مسيرة أعماله وبعض من أعماله أفلام "يوم الكرامة، راندفو، النمس، الإمبراطور، إعدام ميت، ومسلسل أصحاب المقام، جري الوحوش، الكيف، العار، البيضة والحجر، 4 في مهمة رسمية، شادر السمك، الحقونا، اغتصاب، عتبة الستات، الكافير، يمين طلاق، الحناكيش، بونو بونو، مدافن مفروشة للإيجار، السادة المرتشون، الحب وحده لا يكفي، بنات إبليس، الوحل وغيرها من الأعمال.

 

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