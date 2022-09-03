عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تعقد ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ندوة تعريفية بالمبادرة
ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقدت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بأحياء غرب القاهرة ، والنزهة ، وبولاق أبو العلا شارك فيها كلية الهندسة بالجامعة الصينية ، وهيئة البحث العلمى و الاستشعار عن بعد ، وأمانة المرأة بحزب مستقبل وطن لشرح كيفية الإشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية فى إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وتناولت الندوة التى تأتى ضمن جهود محافظة القاهرة فى التعريف بالمبادرة وزيادة الوعى بأهميتها بعض المشروعات المقترحة من الجهات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي ، وبنود المبادرة وأهدافها ،كذلك شروط المشاركة والفئات المستهدفة من المبادرة كما تم التأكيد على ضرورة إلتزام أصحاب المشروعات المقدمة بالمعايير المنظمة للمشاركة فى المبادرة ومدى قابلية المشروع للتطبيق و التأثير المتوقع على المجتمع المحلى والتعامل مع تحديات التغير المناخى و البيئى واستخدام مكون تكنولوجي فى التطبيق.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد دعا الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل فى الفترة من ٢١ أغسطس الجارى وحتى ٧ سبتمبر المقبل.. للتسجيل اضغط هنا .

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة الهادفة  إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وكانت محافظة القاهرة قد نظمت عدة ندوات بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء دار السلام وطرة والبساتين وحلوان والمعادى فى إطار حملاتها المتواصلة للتعريف بأهمية المبادرة وفؤائد المشاركة فيها.

محافظة القاهرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء اخبار محافظة القاهرة اللواء خالد عبد العال اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

فاز على بايرن ميونخ 5/0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

فيفبرو لـ صدى البلد: ما فعله الأهلي مع عبد الله السعيد وصمة عار

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

ترشيحاتنا

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. اعرف أنواعها

موعد ظهور مؤمن زكريا وشيكابالا والسولية مع صاحبة السعادة

برلماني: رفع سعر توريد أردب القمح لـ1000 جنيه يشجع الفلاح على زراعته

وصول أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوروبي الي محكمة جنايات الجيزة

تقرير حكومي: نسبة الدين الحكومي تصل لـ 87.2% من الناتج المحلي

الخارجية الأمريكية تكشف تطورات الاتفاق النووي الإيراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

بعد البوركيني .. شاهد| عباية هادية غالب تشعل الفيسبوك

فاز على بايرن ميونخ 5/0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

اللوك الجديد.. سر تقليد كهربا لبهاء سلطان بشعره الطويل

فيديو

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ