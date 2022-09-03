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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشرقية الأزهرية تطلق مبادرة (اغسل وصيّن معهدك) استعدادا للعام الجديد

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أطلق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، السيد أحمد الجنيدي ، في إطار استعدادات الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م على الوجه الأكمل ، مبادرة ( اغسل وصيّن معهدك ) والتي تشمل كافة المعاهد الأزهرية بكافة الإدارات التعليمية .


وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن من أهم أهداف  هذة المبادرة مايلي :
•تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة الأطراف بشكل أوسع .
•زياده الإنتماء والولاء للوطن . 
•السماح لأولياء الأمور والطلاب بالمشاركة. 
•إتاحة الفرصة للمتطوعين من الشباب وأهالينا من سكان القري بالمشاركة. 
• دعم وتشجيع لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية.
زيادة المساحات الخضراء داخل المعاهد. 
•تشمل المبادرة صيانة الأثاث المعهدي واتمام أعمال السباكة.
•تغير لمبات الإنارة القديمة بلمبات موفرة للطاقة. 
•دهان وطلاء  الأسوار من الداخل والخارج  .
•تشجير أفنية المعاهد بأشجار مثمرة مثل الزيتون والليمون .
•غسل وتعقيم لكافة الحجرات والحمامات. 
•تبدء المبادرة اعتباراً من الخامس من سبتمبر وحتى نهاية الشهر الجاري .
•تتم الحملة تحت إشراف ومتابعة  منطقة الشرقية الأزهرية وكذلك موجهي الإدارات  التعليمية .

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الشرقية الأزهرية العام الدراسي الجديد المعاهد الأزهرية

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