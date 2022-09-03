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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. فيورنتينا يتعادل مع يوفنتوس 1-1 في الشوط الأول

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

حسم التعادل الإيجابي 1-1، الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، التي تقام على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح اركاديوز ميليك التسجيل مبكرا لفريق يوفنتوس، في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

ونجح كريستيان كوامي في إدارك التعادل لفريق فيورنتينا في شباك يوفنتوس في الدقيقة 29.

وكان فريق يوفنتوس، بقيادة مديره الفني ماسيميليانو أليجري، قد فاز على سبيزيا بنتيجة 2-0، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي.

يذكر أن آخر مباراة جمعت يوفنتوس وفيورنتينا، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز الفيولا بهدف نظيف.

ترتيب يوفنتوس وفيورنتينا:

يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الـ 11 بـ 5 نقاط.

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