هزة أرضية تضرب مرسي مطروح بقوة 3 ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022، هزة أرضية صغيرة بقوة 3.02 على مقياس ريختر فى منطقة شرق مرسي مطروح وذلك فى تمام الساعة الثالثة و21 دقايق.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 3 سبتمبر 2022، هزة أرضية، فى منطقة شرق مرسي مطروح فى تمام الساعة الثالثة و21 دقايق.



وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 3.02 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضي إلى أنه لَم يصل للمعهد أى بلاغ بوقوع إصابات وقام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة أن الهزة سطحية.