بعد شائعات انفصالهما.. شاهد نسرين طافش ترقص مع زوجها

تصدر اسم الفنانة نسرين طافش «تريند» مؤشر البحث الشهير «جوجل»، خلال الأيام الماضية وذلك بعدما فاجأت جمهورها بحذف جميع الصور التي تجمعها مع زوجها الطبيب شريف الشرقاوي، من حسابها الشخصي على «إنستجرام»، ما أثار تساؤل عدد من متابعيها وجمهورها بشأن انفصالهما.



ونشرت نسرين طافش صور جديدة مع زوجها الدكتور شريف شرقاوي، على حسابها بموقع "إنستجرام" وهما يرقصان بطريقة رومانسية وعلقت قائلة"stay tuned ابقوا متابعين"

IMG_٢٠٢٢٠٩٠٣_١٧١٢٠٢ IMG_٢٠٢٢٠٩٠٣_١٧١١٤٥ IMG_٢٠٢٢٠٩٠٣_١٧١١٣٥ IMG_٢٠٢٢٠٩٠٣_١٧٢٣٢٣

وأعلنت الفنانة نسرين طافش مؤخراً زواجها على شاب من خارج الوسط الفني، وعلم “صدى البلد” أن زوج نسرين طافش يدعي شريف هو مدرب يوجا وطاقة، وكان مدربها خلال الفترة الماضية حيث تعرفا علي بعضهما البعض وتم الزواج.



وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد «جوقة عزيزة»، الذي شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

