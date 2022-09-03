بغاطس 16 مترا.. أسامة ربيع: سفن الجيل الجديد تعبر من قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس السيسي حول سير حركة الملاحة في قناة السويس .

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نجهز سيناريوهات كثيرة للتعامل مع كافة المواقف والأحداث الدولية".

وأضاف أسامة ربيع:" الجيل الجديد من سفن الحاويات تكون كبيرة ولها غاطس كبير جدا يصل لـ 16 مترا وعرضها 61 مترا، وتلك النوعية من السفن عبرت قناة السويس بنجاح".

عبور سفن الجيل الجديد

وتابع أسامة ربيع:" تم عبور 8 سفن من الجيل الجديد وقناة السويس جاهزة لاستقبال كافة السفن بمختلف أنواعها ".

وأكمل أسامة ربيع:" الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على حركة الملاحة عالميا لكن قناة السويس لم تتأثر كثيرا وحققت إيرادات إيجابية خلال الأزمة ".