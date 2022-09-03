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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. ميلان يتعادل مع الإنتر في لقاء الديربي بالدوري الإيطالي

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة ديربي ميلانو بين الإنتر وإي سي ميلان، بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقدم بروزوفيتش لإنتر ميلان بالهدف الأول في الدقيقة 21 ثم تعادل رافائيل لياو لفريق إي سي ميلان في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:.

حراسة المرمى: مايك ماينيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي- جونيور ميسياس – شارل دي كيتلاري – رافائيل لياو

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

بينما أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه لمواجهة إي سي ميلان، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – ماتيو دارميان

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – خواكين كوريا

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

ميلان ديربي ميلانو إي سي ميلان إنتر ميلان تشكيل ميلان الدوري الايطالي

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