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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ست الحبايب.. عبير منير ووالدتها على الشاطئ بالساحل الشمالي.. شاهد

عبير منير ووالدتها
عبير منير ووالدتها

شاركت الفنانة عبير منير، جمهورها صورا جديدة لها برفقة والدتها من على أحد شواطئ الساحل الشمالي،  عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

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IMG_٢٠٢٢٠٩٠٣_١٨٤٠٤٨
IMG_٢٠٢٢٠٩٠٣_١٨٤٠٤٠
IMG_٢٠٢٢٠٩٠٣_١٨٤٠٤٠


وظهرت عبير منير في الصورة، على شاطئ البحر وتقف بجانب والدتها، خلال قضاء عطلتها الصيفية فى الساحل الشمالي وعلقت قائلة "ست الحبايب ياحبيبة"


يذكر أن آخر أعمال عبير منير مسلسل "يوتيرن"، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

 

العمل بطولة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، وعبير صبرى، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وأيمن القيسونى، وصفاء الطوخى، ونانسى صلاح، ونورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفنانة عبير منير والدة عبير منير الإجازة الصيفية شاطئ البحر علي شاطئ البحر مسلسل يوتيرن

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