ست الحبايب.. عبير منير ووالدتها على الشاطئ بالساحل الشمالي.. شاهد

شاركت الفنانة عبير منير، جمهورها صورا جديدة لها برفقة والدتها من على أحد شواطئ الساحل الشمالي، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

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وظهرت عبير منير في الصورة، على شاطئ البحر وتقف بجانب والدتها، خلال قضاء عطلتها الصيفية فى الساحل الشمالي وعلقت قائلة "ست الحبايب ياحبيبة"



يذكر أن آخر أعمال عبير منير مسلسل "يوتيرن"، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

العمل بطولة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، وعبير صبرى، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وأيمن القيسونى، وصفاء الطوخى، ونانسى صلاح، ونورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.